Der italienische Verein Fiorentina bleibt auf dem Transfermarkt aktiv. Sportdirektor Fabio Paratici hat Verhandlungen über Claudio Echeverri, eines der vielversprechendsten jungen Talente von Manchester City, aufgenommen, um den Kader für Cheftrainer Fabio Grosso zu verstärken. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird erwartet, dass die "Viola" in der Offensive deutlich an Stärke gewinnen. Dies berichtet Goal.com .

Claudio Echeverri gilt als eine der größten Entdeckungen des argentinischen Fußballs der letzten Jahre. Der 2006 geborene Mittelfeldspieler trainiert derzeit unter Enzo Maresca im Lager von Manchester City. Laut Goal.com beobachtet der italienische Spezialist das junge Talent genau, bevor er eine endgültige Entscheidung über dessen Zukunft trifft.

Fiorentina setzt die Kadererneuerung fort

Fiorentina hat in der laufenden Transferperiode bereits einige wichtige Neuverpflichtungen getätigt. Zum Team stießen der Verteidiger Viery von Gremio, der Mittelfeldspieler Arthur Atta von Udinese und Christ Inao Oulai von Trabzonspor. Zudem hat der Verein die festen Verpflichtungen von Giovanni Fabbian und Marco Brescianini abgeschlossen, während Radu Drăgușin und Álex Jiménez auf Leihbasis verpflichtet wurden.

Fiorentina ist im Rennen um Echeverri nicht allein. Zuvor hatte auch der italienische Klub Monza Interesse an dem Spieler bekundet. Dank der Bemühungen von Paratici führen die Florentiner derzeit jedoch das Rennen an. Echeverri verbrachte die letzte Saison bei Bayer Leverkusen und Girona und hat damit bereits mit der Anpassung an den europäischen Fußball begonnen.

Die Führung von Manchester City hat nicht die Absicht, den Spieler dauerhaft zu verkaufen. Höchstwahrscheinlich könnte Claudio Echeverri auf Leihbasis in die Serie A wechseln, um Spielpraxis zu sammeln. Das kommt Fiorentina sehr gelegen, da Fabio Grosso einen technisch versierten und schnellen Spielmacher für sein Team benötigt.

Der Abschluss dieses Transfers ist für Fiorentina nicht nur sportlich, sondern auch für das Ansehen des Vereins von großer Bedeutung. Die Verpflichtung eines der wichtigsten Talente eines Giganten wie Manchester City unterstreicht die Ambitionen des Vereins, in der kommenden Saison um die Spitzenplätze mitzuspielen.