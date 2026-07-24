Real Madrid bereit, Transferrekord für Michael Olise zu brechen

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Real Madrid bereit, Transferrekord für Michael Olise zu brechen

Der Flügelspieler des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft, Michael Olise, könnte zum teuersten Spieler im Weltfußball werden. Berichte, dass der spanische Verein Real Madrid bereit ist, eine astronomische Summe für die Verpflichtung des 24-jährigen Talents zu zahlen, stehen im Fokus der Sportwelt. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen von Goal.com erwägt der "königliche Klub" aus Madrid, 223 Millionen Euro (etwa 191 Millionen Pfund) für Olise zu zahlen. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde er den historischen Rekord des Brasilianers Neymar brechen und zum teuersten Transfer der Fußballgeschichte werden. Michael Olise befindet sich derzeit sowohl auf Vereinsebene als auch auf internationaler Bühne in der Form seines Lebens.

Expertenrat: Ist Eile geboten?

Obwohl das Interesse eines Giganten wie Real Madrid für jeden Spieler attraktiv ist, rät der ehemalige Fußballer und Experte Jeremie Aliadiere dem jungen Star, noch ein weiteres Jahr in Deutschland zu bleiben. Seiner Meinung nach muss Olise lernen, unter hohem Druck zu spielen und seine Konstanz zu festigen. "Er hat nach seinem Wechsel zum FC Bayern ein völlig neues Niveau erreicht, aber er muss weiter Erfahrungen sammeln, bevor er den Galacticos-Status erhält", sagt Aliadiere.

Olise erzielte in der vergangenen Saison beim FC Bayern beeindruckende Ergebnisse. Er erzielte wettbewerbsübergreifend 25 Tore und lieferte 28 Vorlagen. Das hervorragende Zusammenspiel mit Harry Kane verhalf dem Münchner Klub zum Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft. Seine Kreativität auf dem Platz und seine schnellen Entscheidungen ließen die Scouts von Real Madrid nicht unbeeindruckt.

Nachdem er mit der französischen Nationalmannschaft das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 erreicht hat, ist der Spieler neben Stars wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé zu einer Führungskraft im Team geworden. Sein Weg, der bei einem bescheidenen Verein wie Reading begann, führte ihn in kurzer Zeit in die Allianz Arena und auf die Weltbühne. Dies hat seinen Marktwert in die Höhe schnellen lassen.

Die Führung von Real Madrid sieht in Olise ein wichtiges Puzzleteil, um das Offensivpotenzial der Mannschaft weiter zu steigern. Dass bereits mehrere französische Stars im Kader der Madrilenen spielen, könnte Michaels Eingewöhnung in der spanischen Hauptstadt erleichtern. Ein Rekordtransfer bringt jedoch immer eine enorme Verantwortung für den Spieler mit sich.

Bisher hat die Führung des FC Bayern nicht die Absicht, ihren Leistungsträger ziehen zu lassen, aber ein Angebot von über 200 Millionen Euro würde natürlich jeden Verein zum Nachdenken bringen. Es wird erwartet, dass die Transfergerüchte um Michael Olise in den kommenden Monaten weiter zunehmen und zum Hauptthema des Sommertransferfensters werden.

Real MadridFC BayernMichael OliseTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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