Geheimnisvolle „Weltraumkugeln“ an australischen Stränden entdeckt: Experten beginnen Untersuchung

Ungewöhnliche Metallkugeln wurden in der Nähe des Forrest Beach im australischen Queensland entdeckt. Vorläufigen Daten zufolge handelt es sich bei diesen Objekten um Weltraumschrott, der den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstanden hat und auf die Erdoberfläche gestürzt ist. Dieser Fund hat sowohl die Aufmerksamkeit der Anwohner als auch internationaler Raumfahrtbehörden auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Sechs Anfang Juli identifizierte Metallkugeln wurden von Rettungsdiensten sofort abgesperrt, um die Sicherheit des Gebiets zu gewährleisten. Experten haben die Fundstücke zur detaillierten Untersuchung in Speziallabore gebracht. Obwohl offiziell noch nicht bestätigt wurde, zu welchem Land oder Unternehmen diese Objekte gehören, gibt es ernsthafte Vermutungen über ihren Ursprung.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Raketenteile

Nach Angaben der Australian Space Agency könnten diese „Weltraumkugeln“ Hochdruckbehälter von Trägerraketen sein. Solche Bauteile werden üblicherweise aus Titan gefertigt. Titan zeichnet sich durch seine Festigkeit und Hitzebeständigkeit aus, was es ihm ermöglicht, den extremen Temperaturen beim Eintritt in die Atmosphäre standzuhalten und den Boden nahezu unbeschädigt zu erreichen.

Experten betonen, dass solche Teile von Weltraumgeräten nach dem Verlassen der Umlaufbahn häufig auf der Erde gefunden werden. Die Flugbahn und das Verhalten solcher Komponenten bei der Rückkehr zur Erde sind jedoch noch nicht ausreichend erforscht. Dies rückt die Frage der Sicherheit bei Raumflügen und der Entsorgung von Weltraummüll erneut in den Fokus.

Australien — ein „Hafen“ für Weltraumschrott

Aufgrund seiner geografischen Lage wird der Kontinent häufig zum Zielobjekt für Gegenstände, die aus dem Weltraum fallen. Zuvor wurden hier bereits Teile der Skylab-Station, Fragmente der SpaceX Dragon-Kapsel und verschiedene Raketentrümmer gefunden. Die aktuellen Funde verdeutlichen erneut, wie dringlich das Problem des bei der Weltraumforschung entstehenden Abfalls ist.

Die lokalen Behörden und Experten warnen die Bürger und bitten darum, folgende Regeln zu beachten:

Verdächtige Metallobjekte auf keinen Fall berühren;

Den Fund sofort bei den Rettungsdiensten melden;

Einen Sicherheitsabstand zu den Objekten einhalten.

Die Australian Space Agency arbeitet derzeit mit internationalen Partnern zusammen, um zu klären, zu welcher Mission diese Kugeln gehören. Eine offizielle Stellungnahme zur Zusammensetzung und zum genauen Zweck der Objekte wird nach Abschluss der Laboranalysen in Kürze erwartet.