Tesla kooperiert mit Samsung und TSMC für neue Generation von AI5-Chips

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Tesla kooperiert mit Samsung und TSMC für neue Generation von AI5-Chips

Der Marktführer für Elektrofahrzeuge, Tesla, vollzieht strategische Änderungen bei der Produktion seiner KI-basierten Prozessoren der nächsten Generation. Das Unternehmen hat beschlossen, die Fertigung seiner kommenden Tesla AI5-Chips gleichzeitig zwei der weltweit größten Halbleitergiganten anzuvertrauen: Samsung aus Südkorea und TSMC aus Taiwan. Dieser Schritt zielt nicht nur auf eine Diversifizierung der Lieferkette ab, sondern soll auch eine revolutionäre Effizienz bei autonomen Fahrsystemen ermöglichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com werden die Tesla AI5-Chips auf Basis zweier unterschiedlicher technologischer Prozesse gefertigt, was zu erheblichen Unterschieden in ihren technischen Spezifikationen führen könnte. Die von Samsung Foundry produzierte Variante hat bereits die Phase der Testmuster-Vorbereitung durchlaufen. Diese Chips basieren auf dem fortschrittlichsten 2-nm-Fertigungsprozess und der GAA (Gate-All-Around)-Transistorarchitektur, was wichtige Vorteile bei der Senkung des Stromverbrauchs und der Leistungssteigerung bietet.

Technologische Unterschiede und Produktionstempo

Die von TSMC gefertigte Version des Tesla AI5 verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Berichten zufolge produziert der taiwanesische Gigant diese Chips auf Basis der 3-nm-Technologie. Bei den Designarbeiten arbeitet Tesla mit der taiwanesischen Firma Global Unichip Corporation (GUC) zusammen. Interessanterweise verläuft der Prozess der Testmuster-Produktion auf den TSMC-Linien etwa ein Quartal (drei Monate) schneller als bei Samsung.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Herstellern liegt nicht nur in den Nanometern, sondern auch in der physikalischen Struktur der Kristalle. Während Samsung seine neue GAA-Architektur einsetzt, verwendet TSMC weiterhin die traditionelle und bewährte FinFET-Technologie. Es wird erwartet, dass dieser unterschiedliche Ansatz direkte Auswirkungen auf die Kosten und die Wärmeableitung der fertigen Produkte haben wird.

Elon Musks Erwartungen und Zukunftsaussichten

Tesla-Chef Elon Musk betonte in einer früheren Erklärung, dass das AI5-System alle Erwartungen übertreffen und neue Maßstäbe im Bereich der künstlichen Intelligenz setzen werde. Diese Systems-on-Chip (SoC) werden nicht nur das Full Self-Driving-Niveau von Tesla-Elektroautos erhöhen, sondern auch als zentrales Gehirn für die Robotik-Projekte des Unternehmens fungieren.

Für Technologiebegeisterte bedeutet diese Nachricht, dass die Software und das Autopilot-System von Tesla-Fahrzeugen in den kommenden Jahren noch intelligenter und sicherer werden. Dieser Wettbewerb auf dem Halbleitermarkt könnte zudem dazu beitragen, die Preise für High-Tech-Geräte weltweit zu optimieren. Derzeit bereiten sich beide Hersteller auf die Massenproduktion vor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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