Starlink und KI suchen nach seltenen Tieren in kolumbianischen Dschungeln

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Starlink und KI suchen nach seltenen Tieren in kolumbianischen Dschungeln

Die Erforschung seltener Tierarten und der Naturschutz in den schwer zugänglichen tropischen Wäldern Kolumbiens haben eine Ära der technologischen Revolution eingeleitet. Das im Rahmen der Microsoft AI for Good Lab-Initiative entwickelte SPARROW-Projekt ist nun in der Lage, Daten mithilfe des Starlink-Satelliteninternets in Echtzeit zu verarbeiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptproblem bei Feldforschungen war schon immer die Sammlung und Analyse großer Datenmengen. In den Wäldern installierte Kameras und Audiosensoren zeichnen täglich Tausende von Stunden an Video- und Tonaufnahmen auf. Früher mussten Experten dieses Material manuell sichten, was Monate dauerte und keine schnelle Reaktion auf Veränderungen im Ökosystem ermöglichte.

Fähigkeiten des SPARROW-Projekts

Laut ixbt.com ist SPARROW (Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch) ein solarbetriebenes akustisches Fernüberwachungssystem. Diese Geräte werden in Gebieten installiert, die zwar reich an Tierwelt sind, aber über keine traditionelle Kommunikationsinfrastruktur verfügen. Starlink verbindet diese Stationen mit Cloud-Analysesystemen und sorgt so für eine kontinuierliche Datenübertragung.

KI-Technologien analysieren das gesammelte Material automatisch, erkennen Tierarten, identifizieren ungewöhnliches Verhalten und registrieren wichtige ökologische Signale. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, die Ergebnisse sofort zu analysieren, anstatt monatelang zu warten, und schnelle Entscheidungen zum Schutz seltener Arten zu treffen.

Globale Bedeutung und Zukunftsaussichten

Dieses Projekt zeigt, wie wichtig moderne Technologien für den Naturschutz sein können. Da globale Satellitennetzwerke wie Starlink selbst die entlegensten Orte der Welt mit der digitalen Welt verbinden können, hat die Qualität der Erforschung der biologischen Vielfalt ein neues Niveau erreicht.

Auch in Usbekistan könnte der Einsatz solcher Technologien sehr effektiv sein, insbesondere bei der Beobachtung seltener Tiere (wie Schneeleoparden oder Saiga-Antilopen) in Berg- und Wüstengebieten. Die kolumbianische Erfahrung zeigt, dass die Zusammenarbeit von KI und Hochgeschwindigkeitsinternet der Menschheit hilft, die Geheimnisse der Natur schneller zu verstehen.

Derzeit entdecken Forscher auf Basis der durch das SPARROW-System gewonnenen Daten neue Verhaltensmodelle von Tieren. Dies dient nicht nur der Rettung einer bestimmten Art, sondern auch der Sicherung der Stabilität des gesamten Ökosystems.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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