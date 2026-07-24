Bogdan Guskov äußert sich selbstbewusst vor dem Kampf gegen Ankalaev

Bogdan Guskov, der auf Platz zehn der UFC-Rangliste im Halbschwergewicht steht, bereitet sich auf eine der größten Herausforderungen seiner Karriere vor. Der in Usbekistan lebende Kämpfer wird im Hauptkampf der UFC Fight Night 282 in Abu Dhabi das Octagon betreten Magomed Ankalaevgegen.

Guskov gab zu, dass er in diesem Duell möglicherweise als Außenseiter gilt. Er sagt jedoch, dass ein solcher Status ein ständiger Begleiter während seiner gesamten Karriere war und auch dieses Mal keinen mentalen Druck ausüben wird.

Der größte Kampf von Guskovs Karriere steht bevor

Bogdan Guskov trifft auf Magomed Ankalaev, einen der bestplatzierten Vertreter der Halbschwergewichtsklasse.

Der Kampf ist als Main Event der UFC Fight Night 282 in Abu Dhabi angesetzt. Dies könnte für den in Usbekistan lebenden Sportler nicht nur ein weiterer Wettkampf sein, sondern auch eine Gelegenheit, seine Position in der Division drastisch zu verbessern.

Über den Kampf Informationen Turnier UFC Fight Night 282 Ort Abu Dhabi Paarung Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev Guskovs Ranking Platz 10 Status des Kampfes Hauptkampf des Turniers

„Ich war in jedem Kampf der Außenseiter“

Guskov äußerte sich vor dem Kampf und erinnerte daran, dass die Mehrheit seiner Gegner höher eingestuft war als er.

„Wenn wir uns meine Karriere ansehen, besonders meine UFC-Kämpfe, dann geht es für mich immer weiter nach oben. Alle Jungs waren immer in Top-Positionen. Das ist nichts Neues für mich. Ich war in jedem Kampf der Außenseiter. Aber das ist für mich irrelevant“, sagte Guskov.

Diese Worte zeigen, dass sich der Sportler auf seine Vorbereitung und seine Fähigkeiten konzentriert und nicht auf externe Einschätzungen.

Warum macht ihm der Außenseiterstatus keine Angst?

Während seiner UFC-Karriere ist Guskov bereits mehrfach gegen hoch bewertete Gegner ins Octagon gestiegen.

Aus diesem Grund betrachtet er die Quoten oder Expertenprognosen vor dem Kampf nicht als entscheidenden Faktor. Für ihn ist das Hauptziel, seinen Plan im Octagon umzusetzen und jede Gelegenheit optimal zu nutzen.

Ein Sieg gegen Ankalaev könnte Guskov ermöglichen:

in den Rankings weiter nach oben zu klettern;

dem Titelrennen näher zu kommen;

einer der größten Namen in der UFC zu werden;

das wichtigste Ergebnis seiner Karriere zu erzielen.

Ankalaev wird ein ernsthafter Test

Magomed Ankalaev gilt als einer der gefährlichsten Kämpfer im Halbschwergewicht. Sein hochklassiges Ringen, seine Distanzkontrolle und seine Fähigkeit, das Tempo des Kampfes zu bestimmen, könnten eine schwierige Aufgabe für Guskov sein.

Eine der Hauptwaffen des in Usbekistan lebenden Kämpfers sind seine kraftvollen Schläge und die Fähigkeit, den Wettkampf vorzeitig zu beenden. Daher könnte eine einzige präzise Aktion im Kampf das gesamte Szenario verändern.

Wird es in Abu Dhabi eine große Sensation geben?

Obwohl Guskov als niedriger eingestufter Herausforderer in diesen Kampf geht, sagt er, dass er an solche Situationen gewöhnt ist.

Während es für Ankalaev ein Kampf ist, um seinen hohen Status zu verteidigen, ist es für Bogdan eine Gelegenheit, seine gesamte Karriere auf eine neue Stufe zu heben. Jetzt werden alle Fragen im Octagon beantwortet.

Glauben Sie, dass Bogdan Guskov gegen Ankalaev für eine Sensation sorgen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.