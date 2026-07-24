Ankalaev erkennt Guskovs Stärke an: „Das macht mir keine Angst“

Ehemaliger UFC-Titelanwärter im Halbschwergewicht Magomed Ankalaev erklärte, dass sich sein Hauptziel trotz des Gegnerwechsels nicht geändert habe. Der russische Kämpfer, der den Meisterschaftsgürtel zurückerobern will, würdigte besonders die K.o.-Schlagkraft von Bogdan Guskov.

Ankalaev betonte, dass er die Gefahren seines Gegners genau versteht, dies jedoch keine Angst oder Sorge in ihm auslöse.

Guskov ersetzt Rountree im Oktagon

Ursprünglich sollte Magomed Ankalaev gegen Khalil Rountree kämpfen. Nach dem Gegnerwechsel nahm jedoch der Vertreter Usbekistans, Bogdan Guskov, dessen Platz ein.

Ankalaev sagt, dass diese Änderung den Vorbereitungsprozess bis zu einem gewissen Grad beeinflusst, da die beiden Kämpfer unterschiedliche Bewegungsstile haben.

„Khalil Rountree war ein Linkshänder. Bogdan ist ein orthodoxer Kämpfer“, sagte Ankalaev.

Daher musste der Trainerstab den Kampfplan an die Eigenschaften des neuen Gegners anpassen.

„Guskov kann jeden Kämpfer ausknocken“

Ankalaev bezeichnete Guskovsgefährlichste Waffe als dessen harten Schlag.

„Guskov hat einen starken Schlag, der jeden Kämpfer ausknocken kann. Das ist sehr gefährlich“, sagte der ehemalige Anwärter.

Der Kämpfer aus Usbekistan kann mit einem einzigen präzisen Treffer ernsthafte Probleme verursachen, weshalb jede Sekunde des Kampfes entscheidend sein wird.

Obwohl Ankalaev die Fähigkeiten seines Gegners nicht unterschätzt, erklärte er, dass er nicht plant, mit übermäßiger Vorsicht zu agieren.

„Das macht mir keine Angst“

Der russische Kämpfer betonte, dass Guskovs K.o.-Schlag ihn nicht unter mentalen Druck setze.

„Das versetzt mich nicht in Angst oder Sorge. Es besteht kein Grund zur Vorsicht. Ich bin schon lange dabei. Ich werde das Oktagon betreten und meinen Job machen.“

Diese Aussage zeigt, dass Ankalaev beabsichtigt, den Kampf in seinem eigenen Stil zu führen und von der ersten Minute an die Initiative zu ergreifen.

Ankalaevs Ziel bleibt unverändert

Auch wenn der Gegner gewechselt hat, ist Ankalaevs Hauptziel, seinen Weg zum Meisterschaftsgürtel fortzusetzen.

Für Guskov könnte ein Sieg über den ehemaligen Anwärter eines der größten Ergebnisse seiner Karriere sein. Daher wird das Duell zwischen Ankalaevs Erfahrung und Bogdans Schlagkraft die größte Spannung bieten.

Glaubst du, dass Bogdan Guskov Ankalaev mit seiner Schlagkraft überraschen kann? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren.