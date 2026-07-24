Ankalaev erkennt Guskovs Stärke an: „Das macht mir keine Angst“

·60·Sport
Ankalaev erkennt Guskovs Stärke an: „Das macht mir keine Angst“

Ehemaliger UFC-Titelanwärter im Halbschwergewicht Magomed Ankalaev erklärte, dass sich sein Hauptziel trotz des Gegnerwechsels nicht geändert habe. Der russische Kämpfer, der den Meisterschaftsgürtel zurückerobern will, würdigte besonders die K.o.-Schlagkraft von Bogdan Guskov.

Ankalaev betonte, dass er die Gefahren seines Gegners genau versteht, dies jedoch keine Angst oder Sorge in ihm auslöse.

Guskov ersetzt Rountree im Oktagon

Ursprünglich sollte Magomed Ankalaev gegen Khalil Rountree kämpfen. Nach dem Gegnerwechsel nahm jedoch der Vertreter Usbekistans, Bogdan Guskov, dessen Platz ein.

Ankalaev sagt, dass diese Änderung den Vorbereitungsprozess bis zu einem gewissen Grad beeinflusst, da die beiden Kämpfer unterschiedliche Bewegungsstile haben.

„Khalil Rountree war ein Linkshänder. Bogdan ist ein orthodoxer Kämpfer“, sagte Ankalaev.

Daher musste der Trainerstab den Kampfplan an die Eigenschaften des neuen Gegners anpassen.

„Guskov kann jeden Kämpfer ausknocken“

Ankalaev bezeichnete Guskovsgefährlichste Waffe als dessen harten Schlag.

„Guskov hat einen starken Schlag, der jeden Kämpfer ausknocken kann. Das ist sehr gefährlich“, sagte der ehemalige Anwärter.

Der Kämpfer aus Usbekistan kann mit einem einzigen präzisen Treffer ernsthafte Probleme verursachen, weshalb jede Sekunde des Kampfes entscheidend sein wird.

Obwohl Ankalaev die Fähigkeiten seines Gegners nicht unterschätzt, erklärte er, dass er nicht plant, mit übermäßiger Vorsicht zu agieren.

„Das macht mir keine Angst“

Der russische Kämpfer betonte, dass Guskovs K.o.-Schlag ihn nicht unter mentalen Druck setze.

„Das versetzt mich nicht in Angst oder Sorge. Es besteht kein Grund zur Vorsicht. Ich bin schon lange dabei. Ich werde das Oktagon betreten und meinen Job machen.“

Diese Aussage zeigt, dass Ankalaev beabsichtigt, den Kampf in seinem eigenen Stil zu führen und von der ersten Minute an die Initiative zu ergreifen.

Ankalaevs Ziel bleibt unverändert

Auch wenn der Gegner gewechselt hat, ist Ankalaevs Hauptziel, seinen Weg zum Meisterschaftsgürtel fortzusetzen.

Für Guskov könnte ein Sieg über den ehemaligen Anwärter eines der größten Ergebnisse seiner Karriere sein. Daher wird das Duell zwischen Ankalaevs Erfahrung und Bogdans Schlagkraft die größte Spannung bieten.

Glaubst du, dass Bogdan Guskov Ankalaev mit seiner Schlagkraft überraschen kann? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren.

UFCMagomed AnkalaevBogdan GuskovMMAHalbschwergewicht
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt