Inter verstärkt den Kader: Cristian Romero vor Rückkehr nach Italien

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Inter verstärkt den Kader: Cristian Romero vor Rückkehr nach Italien

Der amtierende italienische Meister Inter hat einen ernsthaften Schritt zur Stärkung seiner Abwehrreihe unternommen. Die Nerazzurri aus Mailand haben die Verhandlungen über den Transfer des argentinischen Nationalspielers und Tottenham-Kapitäns Cristian Romero intensiviert. Dieser Transfer ist das Hauptziel der Mailänder in der laufenden Sommer-Transferperiode. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen von Sportitalia befindet sich der Berater des Spielers, Ciro Palermo, derzeit in Mailand. Auch Inters Sportdirektor Piero Ausilio ist in die Stadt zurückgekehrt, und ein entscheidendes Treffen zwischen den Parteien wird in den kommenden Stunden erwartet. Der erste Kontakt wurde gestern Abend hergestellt, und die Verhandlungen schreiten zügig voran.

Ablösesumme und finanzielle Bedingungen

Tottenham ist bereit, seinen Kapitän ziehen zu lassen, doch die Führung des Londoner Klubs fordert nicht weniger als 50 Millionen Euro für den Spieler. Cristian Romero unterzeichnete im vergangenen Jahr einen Vertrag beim englischen Klub, der bis 2029 läuft. Sein Jahresgehalt beläuft sich inklusive Steuern auf 12 Millionen Euro, was für Inter eine große finanzielle Belastung darstellt.

Inter hat mit ernsthaften Problemen in der Defensive zu kämpfen. Nach dem Abgang erfahrener Verteidiger wie Francesco Acerbi, Matteo Darmian und Stefan de Vrij benötigt der Cheftrainer vor Saisonbeginn einen zuverlässigen Abwehrspieler. Daher wurde die Option Romero als absolute Priorität für den Verein festgelegt und andere Alternativen wurden vorerst auf Eis gelegt.

Rückkehr nach Italien und Konflikt mit dem Verein

Die italienische Meisterschaft ist für Cristian Romero kein Neuland. Von 2018 bis 2021 spielte er in der Serie A für Genua und Atalanta. Das Verhältnis zwischen dem Weltmeister-Verteidiger und Tottenham hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Grund dafür war, dass der Spieler ohne Erlaubnis des Vereins nach Argentinien reiste, um eine Verletzung behandeln zu lassen.

Da Tottenham zudem ein neues technisches Projekt gestartet hat und große Veränderungen im Team anstehen, gehört Romero nicht mehr zu den neuen Plänen. Sollte der Transfer zustande kommen, gewinnt Inter nicht nur einen erfahrenen Verteidiger, sondern auch einen Spieler mit echten Führungsqualitäten auf dem Platz. Fans und Experten verfolgen den Ausgang der Verhandlungen derzeit genau.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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