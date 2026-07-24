GeForce RTX 3060 bleibt relevant: Sie übertrifft die neue RTX 4060 und Radeon RX 7600

Auf dem Grafikkartenmarkt ist eine unerwartete Situation zu beobachten: Das vor einigen Jahren erschienene Modell GeForce RTX 3060 zeigt seine Überlegenheit gegenüber seinen Nachfolgern und Konkurrenten. Neue Spiele und komplexe Grafiktests haben gezeigt, dass diese Grafikkarte das Potenzial hat, länger zu halten als sogar modernere und teurere Modelle. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Analysen des Portals 3DCenter zufolge hat das ältere Modell von NVIDIA mit 12 GB Videospeicher seine Position in neuen Spielen nicht nur behauptet, sondern holt sogar zu 8-GB-Karten wie der GeForce RTX 4060 und der Radeon RX 7600 auf. Beim Vergleich der Spielergebnisse von 2026 von PC Games Hardware mit den Werten von 2023 wurde der Vorteil der älteren Architektur deutlich.

Speicherkapazität wurde zum entscheidenden Faktor

Die Forschungsergebnisse zeigten, dass bei einer Full HD (1080p) Auflösung der Vorsprung der GeForce RTX 4060 gegenüber der RTX 3060 von 23,5 % auf 18,8 % gesunken ist. Bei der Radeon RX 7600 war dieser Rückgang mit einem Abfall von 20,7 % auf 11,8 % noch deutlicher. Das bedeutet, dass mit steigenden Anforderungen moderner Spiele die günstigeren Modelle der neuen Generation an Leistung verlieren.

Die interessanteste Situation wurde bei 4K-Auflösungstests beobachtet. Hier gelang es der GeForce RTX 3060, dank ihrer 12 GB Speicher beide neuen Konkurrenten zu schlagen. Während die GeForce RTX 4060 nur 97,2 % der Leistung ihres Vorgängermodells erreichte, fiel der Wert der Radeon RX 7600 auf 94,9 %.

Experten glauben, dass dies nicht auf Treiber-Updates oder ein Wunder der Ampere-Architektur zurückzuführen ist, sondern auf eine einfache technische Spezifikation: die Kapazität des Videospeichers (VRAM). Moderne Spiele, insbesondere bei hohen Grafikeinstellungen, stoßen bei 8 GB Speicher an ihre Grenzen. Infolgedessen agiert die ältere Karte mit 12 GB Speicher bei der Datenverarbeitung freier.

Marktposition und Perspektiven

Es ist bemerkenswert, dass Modelle aus dem höheren Segment wie die GeForce RTX 4070 ihren Abstand zur RTX 3060 gewahrt und den Vorsprung sogar ausgebaut haben. Dies bestätigt, dass das Problem nur Mittelklasse-Karten mit begrenztem Speicher betrifft. Auch auf dem Markt in Usbekistan bleibt die GeForce RTX 3060 eine der beliebtesten Optionen, da ihr Preis-Leistungs-Verhältnis mit neueren Modellen mithalten kann.

GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;

GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;

Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Auswahl einer Grafikkarte wichtig ist, nicht nur auf das Erscheinungsjahr oder die Serie zu achten, sondern auch auf die technischen Parameter, insbesondere die Speicherkapazität. Das Beispiel der GeForce RTX 3060 zeigt, dass richtig gewählte technische Spezifikationen die Veralterung eines Geräts um einige Jahre verzögern können.