Die beiden Erzrivalen aus Nordlondon, Arsenal und Tottenham, bereiten sich auf ihr nächstes Duell auf dem Transfermarkt vor. Beide Teams sind in den Kampf um den Flügelspieler von RB Leipzig, Antonio Nusa, eingestiegen. Das 21-jährige Talent, das bei der Weltmeisterschaft für die norwegische Nationalmannschaft glänzte, hat sich zu einem der gefragtesten jungen Spieler Europas entwickelt. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht der Zeitung The Sun hat Antonio Nusa nach seinen erfolgreichen Auftritten in der Bundesliga und auf internationaler Bühne das Interesse von Spitzenklubs geweckt. Insbesondere steigerte er seinen Marktwert durch ein entscheidendes Tor beim Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste. RB Leipzig ist jedoch nicht bereit, seinen Star für weniger als 51 Millionen Pfund ziehen zu lassen, was voraussichtlich das Haupthindernis bei diesem Transfer sein wird.

Die Pläne von Arsenal und Tottenham

Die Führung von Arsenal möchte beim Transfer von Nusa nichts überstürzen. Der Verein will zunächst die Situation um den brasilianischen Stürmer Gabriel Martinelli klären. Obwohl die „Gunners“ nicht planen, Martinelli zu verkaufen, könnte das Thema bei einem Angebot von über 51 Millionen Pfund aus Europa oder Asien neu bewertet werden. Zudem hat der Abgang von Leandro Trossard zu Beşiktaş die Notwendigkeit geschaffen, die Offensive zu verstärken.

Auch Tottenham zeigt ernsthaftes Interesse an dem norwegischen Flügelspieler, doch die „Spurs“ müssen ihren Kader verkleinern, bevor sie neue Spieler verpflichten können. Solange die Zukunft von Rückkehrern wie Manor Solomon und Mikey Moore ungeklärt ist, wird ein offizielles Angebot schwierig. Da zudem die Leistungsträger Dejan Kulusevski und Mohammed Kudus verletzt sind, hat der Trainerstab die Suche nach einem Flügelstürmer intensiviert.

Italienische Klubs führen das Rennen an

Laut Goal.com beschränkt sich der Kampf um Antonio Nusa nicht nur auf die englische Premier League. Die italienischen Klubs AC Mailand und AS Rom haben bereits direkte Gespräche mit den Vertretern des Spielers aufgenommen. Mailand betrachtet Nusa als eines seiner Hauptziele und möchte den Transfer durch die Einnahmen aus einem möglichen Verkauf von Rafael Leão finanzieren.

Die Roma versucht, die Forderungen von RB Leipzig zu senken und bereitet ein Angebot in Höhe von 38 Millionen Pfund vor. Antonio Nusa selbst hat erklärt, dass er bereit für neue Herausforderungen in seiner Karriere ist. Aktuell stehen alle interessierten Klubs vor derselben Aufgabe: den deutschen Verein davon zu überzeugen, den Preis von 51 Millionen Pfund zu senken. Bei erfolgreichen Verhandlungen könnte der Transfer in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.