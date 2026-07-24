Intel schließt im 1,4-nm-Chip-Rennen zu TSMC auf: Produktion ab 2028

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Intel schließt im 1,4-nm-Chip-Rennen zu TSMC auf: Produktion ab 2028

Der Halbleiter-Branchenführer Intel Corporation hat offiziell bestätigt, dass er die Massenproduktion seines fortschrittlichsten technologischen Prozesses, 14A (1,4-nm-Klasse), ein Jahr früher als geplant im Jahr 2028 aufnehmen wird. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie des Unternehmens, seine Position im technologischen Wettlauf zurückzugewinnen und zu seinem Hauptkonkurrenten, dem taiwanesischen Unternehmen TSMC, aufzuschließen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Intel-CEO Lip-Bu Tan gab während des Berichts zum zweiten Quartal bekannt, dass der Übergang zur neuen Technologie schneller verläuft als erwartet. Laut ixbt.com beabsichtigt das Unternehmen, seine ersten Testprozessoren auf Basis der 14A-Technologie bereits in der zweiten Jahreshälfte 2027 herauszubringen. Eine endgültige Entscheidung über die Ausweitung der Massenproduktion wird für das zweite Quartal 2028 erwartet.

"Ich freue mich über das wachsende Interesse der Kunden am Intel 14A-Prozess. Ich bin überzeugt, dass 14A eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung auf dem Markt in Bezug auf Leistung, Energieeffizienz, Komponentendichte und Kosten sein wird", betonte Lip-Bu Tan. Ihm zufolge wird die neue Technologie nicht nur für Intel-Produkte, sondern auch für externe Kunden attraktiv sein.

Erfolg der Intel Foundry-Sparte

Die Auftragsfertigungssparte Intel Foundry zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres haben die Fertigungsprozesse Intel 7, Intel 3 und Intel 18A die internen Produktionspläne übertroffen. Dieser Erfolg wird auf höhere Ausbeuten, kürzere Durchlaufzeiten und optimierte Fertigungsprozesse zurückgeführt.

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die 18A-Technologie, die als Grundlage für die nächste Prozessorgeneration dienen wird. Die Erprobung der verbesserten 18A-P-Version hat bereits begonnen. Intel betrachtet jedoch die 14A-Technologie als den nächsten großen Sprung in der Chipindustrie.

Vorteile der Zukunftstechnologie

Unternehmensangaben zufolge weist die neue 1,4-nm-Technologie bessere Transistoreigenschaften im Vergleich zu 18A auf, bei einer deutlich reduzierten Fehlerrate. Das PDK 0.5-Entwicklungskit wurde bereits an Partner ausgegeben, und eine funktionsreichere Version PDK 0.9 wird für Oktober erwartet.

Intel erweitert derzeit seine Bibliothek an fertigen IP-Blöcken für den neuen Prozess und führt weiterhin Gespräche mit potenziellen Kunden. Obwohl noch keine konkreten Kundennamen genannt wurden, stellt das Unternehmen fest, dass die Nachfrage nach der 14A-Technologie sowohl von internen Abteilungen als auch von externen Chip-Designern stetig wächst.

Vor diesem Hintergrund strebt Intel danach, seine Position auf dem Weltmarkt zu festigen. Sollte die Produktion von 1,4-nm-Chips im Jahr 2028 erfolgreich anlaufen, könnte dies eine neue Ära für Computerhardware und AI-Systeme einläuten. Für Nutzer bedeutet dies in Zukunft leistungsstärkere und energieeffizientere Laptops und Server-Hardware.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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