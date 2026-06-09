Suno führt: KI-Musikerstellung wird populär

Analysten verzeichneten einen starken Anstieg des Interesses an Musikerstellungsdiensten, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Laut anonymen Daten des Betreibers Yota ist der Traffic auf solchen Plattformen seit Anfang 2024 um mehr als 20 % gestiegen, während die durchschnittliche Sitzungsdauer im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 45 % zunahm. Als Haupttreiber dieses Interesses gelten „Neurocovers“, bei denen originale Gesangsparts durch synthetisierte Stimmen anderer Interpreten ersetzt werden. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Unter den musikalischen neuronalen Netzen bleibt die Plattform Suno der absolute Marktführer und macht 73 % der Nutzer sowie 94 % der gesamten Zeit aus, die Benutzer in musikalischen neuronalen Netzen verbringen. Der Traffic für diesen Dienst stieg seit Jahresbeginn ebenfalls um 20 %. Die Top drei umfasst Vocal Remover, das zur Gesangsisolierung entwickelt wurde (ca. 20 % der Nutzer), und Udio, das Musik auf Basis von Textbeschreibungen generiert (3 %).

Dienste, die auf die Sprachverarbeitung spezialisiert sind, zeigen die höchsten Wachstumsraten. Der Traffic der Plattform Moises.ai ist seit Jahresbeginn um 116 % gesprungen, der von Vocal Remover um 65 %. Als absoluter Rekordhalter wurde Covers.ai verzeichnet, dessen Traffic-Volumen im April im Vergleich zum Januar um mehr als das 20-Fache gestiegen ist.

Die Hauptzielgruppe solcher Dienste sind Nutzer im Alter von 26–45 Jahren, die die Hälfte des gesamten Traffics ausmachen. Gleichzeitig wird das höchste Aktivitätswachstum bei Nutzern über 56 Jahren beobachtet. Männer nutzen musikalische neuronale Netze aktiver als Frauen (66 % der Nutzer und 79 % der Zeit). Die durchschnittliche Sitzungsdauer beträgt etwa 18 Minuten.