Flugtaxi erstmals in der Hauptstadt Kasachstans getestet

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Flugtaxi erstmals in der Hauptstadt Kasachstans getestet

Die Hauptstadt Kasachstans Astanahat erstmals ein Flugtaxi öffentlich präsentiert, das als Verkehrsmittel der Zukunft gilt. Der am 24. Juli durchgeführte Testflug wurde als wichtiger Schritt zur Entwicklung der städtischen Luftmobilität im Land gewürdigt. Dies berichtete die Agentur Kazinform .

Wie mitgeteilt wurde, fand der Vorführflug im Rahmen des Programms „Spiele der Zukunft“ auf dem Gelände des „Qazanat“-Hippodroms statt. Bei dem Test wurde das Elektro-Fluggerät AutoFlight Prosperity eingesetzt, das über vertikale Start- und Landefähigkeiten verfügt.

Das moderne Lufttaxi kann einen Piloten und fünf Passagierebefördern. Es erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde und legt mit einer Ladung eine Strecke von bis zu 200 Kilometern zurück.

Das Projekt wird von dem kasachischen Unternehmen Alatau Advance Air Group (AAAG) in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen AutoFlight umgesetzt.

Der Vorstandsvorsitzende der AAAG, Sergey Hegay, betonte, dass städtische Luftmobilität vor wenigen Jahren noch als Zukunftstechnologie galt, heute jedoch in der Praxis getestet wird.

Ihm zufolge wurden zur Umsetzung des Projekts wichtige Schritte wie das Studium internationaler Erfahrungen, der Aufbau der notwendigen Infrastruktur und die Organisation von Vorführflügen unternommen.

Der Experte merkte an, dass für die Popularisierung des städtischen Luftverkehrs digitale Steuerungssysteme, die Koordinierung des Luftverkehrs, spezielle Vertiports, ein rechtlicher Rahmen sowie die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte erforderlich sind.

Es wurde zudem betont, dass dieser Bereich neue Arbeitsplätze für die Wartung von Flugtaxis, deren Montage, die Herstellung von Ersatzteilen, die Softwareentwicklung sowie für Ingenieure, Piloten und Bediener schaffen wird.

Sergey Hegay ist der Ansicht, dass das Hauptziel dieser Initiative darin besteht, eine neue High-Tech-Industrie für zukünftige Generationen aufzubauen.

Seiner Meinung nach könnten Flugtaxis in naher Zukunft so alltäglich werden wie heutige Autos, und in Kasachstan könnten sich neue Technologieunternehmen, Ingenieurschulen und moderne Berufe entwickeln.

KasachstanAstanaAutoFlightSergey HegayKazinform
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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