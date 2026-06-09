Apple aktualisiert iCloud-geteilte Alben für Android und Windows

Apple hat heute ein wichtiges Update für die über iCloud verfügbare Funktion „Geteilte Alben“ (Shared Albums) angekündigt. Für Freunde und Familienmitglieder, die Android- und Windows-Geräte nutzen, ist es nun viel einfacher, geteilten Alben beizutreten und eigene Fotos hochzuladen. Laut Ixbt.com Bericht .

Der wichtigste Aspekt dieses Updates ist die Unterstützung von Bildern in voller Auflösung. Zuvor war die Bildqualität für Nutzer außerhalb des Apple-Ökosystems erheblich komprimiert, doch jetzt können sie über iCloud.com Fotos in Originalqualität ohne Qualitätsverlust hochladen.

Diese Verbesserung beseitigt eine der Hauptbarrieren zwischen Gruppen, die unterschiedliche Betriebssysteme nutzen. Android- und Windows-Nutzer können nun vollständig an geteilten Alben teilnehmen und ihre Inhalte in Originalqualität teilen.

Darüber hinaus hat Apple neue Möglichkeiten zur Filterung von Fotos und zum Hinterlassen von Kommentaren in geteilten Alben eingeführt. Auch die Tools zum Einladen anderer Nutzer in Alben wurden verbessert, wodurch der Prozess einfacher und intuitiver gestaltet wurde.