Cristiano Ronaldo wird nach seinem Karriereende als Fußballer als Hollywood-Star gehandelt

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Cristiano Ronaldo wird nach seinem Karriereende als Fußballer als Hollywood-Star gehandelt

Die lebende Legende der Fußballwelt, Cristiano Ronaldo, könnte sich nach dem Ende seiner Profikarriere in einem völlig neuen Bereich versuchen – der Filmindustrie. Obwohl der fünffache Gewinner des Ballon d'Or derzeit für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr spielt, erregen seine Zukunftspläne in Richtung Hollywood großes Aufsehen. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Goal.com lobte Ronaldos ehemaliger Teamkollege Mikael Silvestre die schauspielerischen Fähigkeiten des portugiesischen Stars. Er ist der Meinung, dass, wenn der ehemalige Fußballer Vinnie Jones im Film Erfolg haben konnte, die Türen der Branche für eine charismatische Persönlichkeit wie Cristiano Ronaldo immer offen stehen werden. Silvestre betonte besonders Ronaldos professionelle Herangehensweise an jede Aufgabe.

Erste Schritte in der Welt des Kinos

Tatsächlich ist Cristiano Ronaldo der Filmindustrie nicht fremd. Er hat bereits sein eigenes Medienstudio gegründet und stellt sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Werbespots unter Beweis. Vor einigen Jahren gab der Fußballer bei einer Preisverleihung in Dubai persönlich zu, dass er nach seinem Karriereende die Absicht habe, als Schauspieler zu arbeiten.

Experten glauben, dass ein möglicher Wechsel in die USA, insbesondere in die MLS, Ronaldo näher an Hollywood bringen würde. Ein Wechsel zu einem Verein in Kalifornien würde nicht nur die Rivalität mit Lionel Messi neu beleben, sondern auch eine günstige Gelegenheit bieten, in das Zentrum der Filmwelt, das sogenannte „Tinseltown“, einzutauchen.

Große Ziele für die Zukunft

Derzeit konzentriert sich der 39-jährige Stürmer voll und ganz auf seine Rekorde auf dem grünen Rasen. Eines seiner Hauptziele ist es, die Marke von 1.000 offiziellen Toren zu erreichen. Zudem träumt er davon, gemeinsam mit seinem Sohn Cristiano Junior auf Profiebene in einem Team zu spielen. Das bedeutet, dass Ronaldo noch mindestens einige Jahre auf höchstem Niveau spielen möchte.

Der Stürmer, der in 223 Länderspielen für Portugal 146 Tore erzielt hat, schließt eine Teilnahme an der Euro 2028 oder sogar der Weltmeisterschaft 2030 nicht aus. Dennoch sollten sich Fans weltweit darauf einstellen, eines Tages die legendäre Marke „CR7“ auf der großen Leinwand in Blockbustern zu sehen.

Laut Silvestre wird alles, was Ronaldo anpackt, zu einem erfolgreichen Geschäft. Seine weltweite Popularität und sein Erscheinungsbild sind genau das, wonach Hollywood-Produzenten suchen, und jeder Film, in dem er mitwirkt, wird zweifellos ein Kassenschlager.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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