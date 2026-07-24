Eklat nach dem WM-Finale 2026: de la Fuente findet deutliche Worte

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat auf den Vorfall reagiert, der sich nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 auf dem Spielfeld ereignete. Er bezeichnete bestimmte Aktionen der argentinischen Spieler als „inakzeptabel und völlig unangemessen“.

Nachdem Spanien durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung zum zweiten Mal in seiner Geschichte Weltmeister wurde, kam es auf dem Platz zu Auseinandersetzungen. Die FIFA untersucht derzeit diese Vorfälle.

Der Konflikt begann unmittelbar nach dem Schlusspfiff

Das entscheidende Spiel fand im New York New Jersey Stadium statt. Spanien besiegte Argentinien durch ein spätes Tor in der Verlängerung.

Nachdem der Titelgewinn offiziell feststand, kam es zu hitzigen Wortgefechten zwischen den Spielern beider Mannschaften.

Berichten zufolge werden als Hauptakteure des Konflikts Leandro Paredes und Nahuel Molina genannt. Molina soll auf Rodri zugegangen sein, während Paredes mit Eric García aneinandergeriet. Zudem soll es zu einem verbalen Schlagabtausch mit Gavi gekommen sein.

„So etwas hat auf dem Platz nichts zu suchen“

De la Fuente erklärte, er habe die Details des Vorfalls zunächst nicht mitbekommen, da er den Sieg in einem anderen Teil des Spielfelds feierte.

„Ich habe in diesem Moment nicht verstanden, was passierte. Ich habe den Sieg gefeiert und meine Teamkollegen umarmt. Aber ungeachtet der Situation ist das nicht zu rechtfertigen. So etwas hat auf dem Platz nichts zu suchen“, sagte er gegenüber dem spanischen Fernsehen.

Der Experte betonte, dass er die argentinischen Spieler als hochklassige Akteure schätze und sie das Ergebnis des Spiels möglicherweise nur schwer verkraftet hätten.

Spanische Spieler ließen sich nicht provozieren

De la Fuente hob das Verhalten seiner Schützlinge auf dem Platz besonders hervor.

Seinen Worten zufolge waren die spanischen Spieler Beleidigungen, aggressivem Verhalten und verschiedenen Provokationen ausgesetzt. Die Teammitglieder hätten jedoch versucht, die Situation nicht in eine größere Schlägerei eskalieren zu lassen.

„Diese Situationen hätten zu weitaus schwerwiegenderen Konsequenzen führen können“, betonte der spanische Nationaltrainer.

Videos verbreiteten sich in den sozialen Medien

Die Auseinandersetzungen auf dem Platz wurden aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt und innerhalb kurzer Zeit in den sozialen Medien breit diskutiert.

Die Aufnahmen zeigen, wie Spieler miteinander streiten und Teamkollegen versuchen, sie zu trennen. Die genauen Gründe für die Vorfälle und wie genau der Konflikt begann, wurden jedoch noch nicht offiziell dargelegt.

FIFA hat Ermittlungen eingeleitet

Bisher wurden keine offiziellen Disziplinarmaßnahmen gegen die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Es wurde mitgeteilt, dass die FIFA eine Untersuchung zu den Vorfällen nach dem Finale eingeleitet hat. Der Weltfußballverband wird prüfen, ob das Verhalten der Spieler gegen die Anforderungen des Disziplinarreglements verstößt.

Am Ende der Untersuchung könnten gegen einige Spieler Geldstrafen, Sperren oder andere disziplinarische Maßnahmen verhängt werden, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Meisterfeier im Schatten des Konflikts

Spaniens historischer Sieg wurde durch den Konflikt nach dem Finale teilweise in den Hintergrund gedrängt. Die Hauptfrage ist nun, wie die FIFA den Vorfall rechtlich bewertet und ob Sanktionen gegen die Beteiligten verhängt werden.

Meint ihr, die Spieler sollten für den Eklat nach dem Finale bestraft werden? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren.