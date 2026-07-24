Rostec stellt neues Wärmebildgerät zur Identifizierung von Objekten aus 2 Kilometern Entfernung vor

Die russische Holding Ruselectronics (Teil von Rostec) hat einen neuen Schritt im Bereich der Nachtsicht- und Wärmebildtechnologien gemacht. Das Unternehmen präsentierte das Wärmebild-Monokular Sich-3K, das selbst bei völliger Dunkelheit, dichtem Nebel und Rauch mit hoher Präzision arbeitet. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist seine rekordverdächtige Beobachtungsreichweite. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht das neue Gerät nicht nur die Erkennung von Objekten in einer Entfernung von bis zu zwei Kilometern, sondern auch deren präzise Identifizierung. Dies bedeutet eine Genauigkeit, die über das bloße Erkennen eines Wärmeflecks hinausgeht; es ermöglicht die Unterscheidung, ob es sich bei dem entfernten Objekt um einen Menschen, ein Tier oder eine Maschine handelt.

Breite Möglichkeiten für zivile Zwecke

Vertreter von Ruselectronics betonen, dass die Zwei-Kilometer-Distanz kein Marketing-Trick, sondern ein realer Betriebswert ist. Das Sich-3K ist primär für zivile Bereiche konzipiert und soll ein unschätzbarer Helfer bei Such- und Rettungseinsätzen werden. So hilft es beispielsweise, Zeit zu sparen und die Effizienz bei der Suche nach vermissten Personen in Wäldern oder Bergregionen zu steigern.

Das Gerät kann auch in der Industrie und Energiewirtschaft eingesetzt werden. Mit seiner Hilfe lassen sich Mängel an der Wärmeisolierung großer Anlagen, Überhitzungen an elektrischen Geräten oder Lecks in Rohrleitungen erkennen, bevor es zu einem Notfall kommt. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit in großen Industrieunternehmen.

Technische Spezifikationen und Langlebigkeit

Das neue Wärmebildgerät ist mit modernen technologischen Lösungen ausgestattet. Das Gerät verfügt über folgende technische Möglichkeiten:

Digitales Zoomsystem mit 1x, 2x und 4x Modi;

Farb-OLED-Display für eine hochwertige Bildwiedergabe;

Robustes Gehäuse, geschützt gegen Feuchtigkeit und äußere Einflüsse;

Stabiler Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 bis +50 Grad.

Die autonome Betriebsdauer des Geräts beträgt mit einem Akkusatz etwa vier Stunden. Dies ist für die Durchführung dringender Aufgaben ausreichend. Laut Ixbt.com ist das Gerät so konzipiert, dass es nicht nur für Profis, sondern auch für Touristen, Jäger und Outdoor-Enthusiasten einfach zu bedienen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Modell Sich-3K eine Kombination aus moderner Optik und Wärmesensoren verkörpert. Die Fähigkeit, Objekte aus großer Entfernung zu identifizieren, soll die Arbeit von Sicherheits- und Rettungsdiensten auf ein neues Qualitätsniveau heben. Weitere Informationen zum Verkaufsstart und zum Preis des Geräts stehen noch aus.