Evotrex sammelt 30 Mio. USD für Wohnmobile, die keine Ladestationen benötigen

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Evotrex sammelt 30 Mio. USD für Wohnmobile, die keine Ladestationen benötigen

Obwohl das Startup Evotrex erst seit zwei Jahren tätig ist, plant es, im nächsten Jahr seine ersten hybriden Freizeitfahrzeuge (RVs) zu produzieren und zu verkaufen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich etwa 1.000 Einheiten herzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Evotrex eine Series-A-Investitionsrunde in Höhe von 30 Millionen USD abgeschlossen und die Gesamtfinanzierung auf 46 Millionen USD erhöht. Zu den Investoren gehören chinesische und Hongkonger Fonds wie GSR United Capital und Forebright Concerto Capital sowie das bekannte Unternehmen Anker. Techcrunch.com berichtet .

Das in Los Angeles ansässige Startup wird das eingeworbene Kapital nutzen, um die finalen Tests seines neuen RV-Modells durchzuführen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Stealth-Modus verlassen und seine Entwicklungen in diesem Jahr auf der Consumer Electronics Show präsentiert. Der Markt ist derzeit sehr wettbewerbsintensiv, wobei traditionelle Hersteller wie Thor und Winnebago an Elektromodellen arbeiten, diese aber noch nicht in großem Umfang an Verbraucher ausliefern.

Alex Xiao, einer der Gründer von Evotrex, betonte, dass er keine Angst vor Wettbewerb habe und ihm seine Erfahrung als Produktmanager bei Anker helfe. Während Konkurrenten wie Lightship und Pebble sich auf vollelektrische Anhänger konzentrieren, hat sich Evotrex für ein Hybridsystem entschieden. Dieses System besteht aus einem Batteriepaket, das von einem bordeigenen Benzinmotor geladen wird, und wird als "Extended-Range Electric Vehicle" (EREV) bezeichnet.

Laut Alex Xiao ist das Hauptziel die Schaffung von Ausrüstung, die es Menschen ermöglicht, über längere Zeiträume autark vom Stromnetz zu leben. Derzeit entfallen 90 Prozent der Bestellungen für das PG5-RV-Modell des Unternehmens auf die Premium-Ausstattung für 160.000 USD. In den nächsten 10–12 Monaten wird sich das Unternehmen auf die Prüfung der Produkt Haltbarkeit und die Verbesserung der Kundendienstqualität konzentrieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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