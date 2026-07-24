Serienproduktion der russischen importsubstituierten SJ-100 Flugzeuge beginnt

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Serienproduktion der russischen importsubstituierten SJ-100 Flugzeuge beginnt

Ein wichtiger Wendepunkt in der russischen Luftfahrtindustrie steht bevor: Die Serienproduktion der SJ-100 Passagierflugzeuge, die vollständig aus inländischen Komponenten montiert werden, beginnt in diesem Herbst. Dieses Projekt gilt als einer der größten Schritte zur Sicherung der Unabhängigkeit der russischen Zivilluftfahrt unter den Bedingungen westlicher Sanktionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Gouverneur der Region Chabarowsk, Dmitri Demeschin, teilte der Nachrichtenagentur TASS mit, dass alle ausländischen Technologien im Rahmen des Sukhoi Superjet-Projekts durch russische Analoga ersetzt wurden. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, um die Produktionslinien mit voller Kapazität in Betrieb zu nehmen. Dies soll eine neue Ära für den inländischen Flugverkehr des Landes einläuten.

Technische Neuerungen und PD-8 Triebwerke

Das Flugzeug SJ-100 ist eine tiefgreifend modernisierte Version des früheren Modells Sukhoi Superjet 100. Der Hauptunterschied besteht darin, dass fast alle Systeme des Flugzeugs, einschließlich der Bordelektronik, des Fahrwerks und vor allem der Triebwerke, in Russland hergestellt werden. Die in früheren Modellen verwendeten ausländischen Triebwerke wurden nun durch heimische PD-8 Aggregate ersetzt.

Zur Erinnerung: Der erste Testflug des vollständig importsubstituierten SJ-100 Flugzeugs, das mit PD-8 Triebwerken ausgestattet ist, wurde in Komsomolsk am Amur erfolgreich durchgeführt. Diese Tests bewiesen, dass das Flugzeug internationalen Sicherheitsstandards entspricht und seinen Vorgängermodellen technisch in nichts nachsteht.

Bedarf auf dem Binnenmarkt

Laut Gouverneur Demeschin ist die Nachfrage nach neuen Flugzeugen bei russischen Fluggesellschaften und in den Regionen derzeit sehr hoch. Experten schätzen den Bedarf des Binnenmarktes auf etwa 100 neue Flugzeuge. Es ist geplant, diesen Bedarf teilweise durch SJ-100 Flugzeuge und teilweise durch Il-114 Modelle zu decken.

Die Entwicklung der regionalen Luftfahrt ist für Russland von strategischer Bedeutung, da ein Mangel an modernen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen besteht, um die weiten Gebiete des Landes miteinander zu verbinden. Die SJ-100 soll genau diese Lücke schließen.

Der Erfolg dieses Projekts wird nicht nur für den Verkehrssektor, sondern auch für die Hightech-Branchen der russischen Wirtschaft positive Auswirkungen haben. Die Serienproduktion der neuen Flugzeuge ermöglicht die Sicherung tausender Arbeitsplätze und die Wiederbelebung der Luftfahrtzulieferindustrie.

LuftfahrtSJ-100RusslandTechnologieFlugzeug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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