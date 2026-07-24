Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Leandro Paredes, äußerte sich zu den „politischen Spielen“ und verschiedenen Verschwörungstheorien rund um das WM-Finale 2026. Anstatt sich auf kontroverse Spekulationen einzulassen, gab er offen zu, dass Spanien im entscheidenden Spiel die stärkere Leistung gezeigt hat.

Im Finale am 19. Juli besiegte Spanien Argentinien mit 1:0 und sicherte sich den Meistertitel.

„Man könnte verrückt werden, wenn man das alles hört“

Laut der Zeitung Ole erklärte Paredes, dass die verschiedenen Gerüchte, die vor, während und nach der Weltmeisterschaft kursierten, überhandgenommen hätten.

„Man könnte verrückt werden, wenn man sich all die Gerüchte anhört. Die Dinge, die vor, während und nach der Weltmeisterschaft gesagt wurden...“, so der Spieler.

Er ging jedoch nicht näher darauf ein, welche spezifischen politischen Spiele oder Verschwörungstheorien er meinte.

Paredes erkannte den Sieg Spaniens an

Der argentinische Mittelfeldspieler versuchte nicht, die Niederlage im Finale durch externe Faktoren zu erklären. Im Gegenteil, er erkannte an, dass der Gegner im entscheidenden Spiel besser agiert hatte.

„Im Finale hat Spanien besser gespielt als Argentinien. Sie sind ein verdienter Sieger“, sagte Paredes.

Seine Aussage unterstrich, wie wichtig es ist, das Ergebnis auf dem Platz zu akzeptieren, ungeachtet der Debatten um das Finale.

Zufrieden mit dem Turnier Argentiniens

Paredes betonte, dass die argentinische Nationalmannschaft zwar den Titel nicht gewinnen konnte, das Turnier aber auf einem hohen Niveau bestritten habe.

Das Team erreichte das Finale und kämpfte in einem weiteren großen Turnier um die Trophäe. Für den Spieler ist die harte Arbeit und die Beständigkeit der letzten Jahre die größte Quelle des Stolzes.

„Wir haben eine sehr starke Weltmeisterschaft gespielt. Wir können mit unserer Arbeit und den Erfolgen der letzten acht Jahre zufrieden sein.“

„Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein“

Paredes hob den Weg der argentinischen Nationalmannschaft in den letzten acht Jahren hervor. Er glaubt, dass Spieler und Fans mit der Zeit besser verstehen werden, wie bedeutend diese Ära war.

„Es ist eine Ehre für mich, Teil dieses Teams zu sein. Mit der Zeit werden wir noch besser verstehen, wie einzigartig das ist.“

Obwohl die Niederlage im Finale für Argentinien schmerzhaft war, erklärte Paredes, dass man den gesamten Weg und die Erfolge des Teams nicht an einem einzigen Spiel messen sollte.

Hat er die Debatten nach dem Finale beendet?

Die Aussage von Paredes wird als Antwort auf verschiedene Spekulationen gewertet, die nach der Niederlage Argentiniens aufgekommen waren. Indem er die Überlegenheit Spaniens anerkannte, lenkte der Spieler den Fokus auf die harte Arbeit und die langjährigen Erfolge seines Teams.

Glauben Sie, dass Spanien den Sieg im Finale verdient hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.