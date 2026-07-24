Facebook startet dedizierte Verkäufer-App und kostenloses Verifizierungssystem

Das soziale Netzwerk Facebook, das zum Meta-Konzern gehört, hat bedeutende Updates angekündigt, um die Nutzeraktivität zu steigern und die Handelsprozesse innerhalb der Plattform zu optimieren. Für aktive Marketplace-Verkäufer wird nun eine eigene mobile App eingeführt, sowie ein kostenloses System zur Identitätsprüfung zur Bekämpfung von Betrug. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit hat sich Facebook Marketplace zu einem riesigen Marktplatz mit über 430 Millionen Anzeigen pro Monat entwickelt. Mit mehr als 1,1 Milliarden aktiven Nutzern erfreut sich dieser Dienst wachsender Beliebtheit, insbesondere bei der jüngeren Generation. Laut Ixbt.com bietet die neu gestartete „Seller“-App Verkäufern umfassende Möglichkeiten, ihre Produkte zu verwalten, mit Käufern zu kommunizieren und Verkaufsstatistiken zu verfolgen.

Neues Verifizierungssystem und Sicherheit

Eine weitere wichtige Neuerung für Facebook-Nutzer ist das „Facebook Verified“-System. Es ist erwähnenswert, dass es sich vom kostenpflichtigen „Meta Verified“-Abonnement unterscheidet und völlig kostenlos angeboten wird. Über dieses System können Nutzer ihre Identität durch ein Selfie bestätigen. Verifizierte Profile erhalten ein Abzeichen in einem weißen Kreis, das in Facebook Dating, Marketplace und Gruppen sichtbar ist.

Diese Maßnahme dient dazu, die Anzahl von Bots und gefälschten Konten auf der Plattform zu reduzieren. Auch für Nutzer in Usbekistan ist diese Funktion von Bedeutung, da die Identifizierung zuverlässiger Verkäufer in lokalen Gruppen und auf Marktplätzen schon immer ein aktuelles Thema war. Das neue Abzeichen garantiert dem Nutzer, dass es sich bei seinem Gegenüber um eine echte Person handelt.

Video-Content und KI-Funktionen

Facebook testet zudem ein neues Design in der Hauptoberfläche der App, das die Vollbild-Wiedergabe von Videos ermöglicht. Diese Funktion wird zunächst in internationalen Märkten eingeführt, in denen eine hohe Nachfrage nach Video-Content besteht. Nutzer können diese Ansicht jederzeit deaktivieren und zur traditionellen Feed-Ansicht zurückkehren.

Meta integriert zudem aktiv KI-Technologien in seine Apps. Für Verkäufer werden in Zukunft folgende Erleichterungen erwartet:

Automatische Erstellung von Produktbeschreibungen mittels KI;

Intelligente Suche zur Beantwortung von Fragen in Gruppen;

Spezielle Bots zur Automatisierung von Verkaufsprozessen.

In den letzten Monaten hat das Unternehmen eine Reihe neuer Projekte vorgestellt, darunter eine „Forum“-App im Reddit-Stil für Facebook Groups und eine „Pocket“-Plattform für Entwickler. Solche Schritte sind Teil der Strategie, die Facebook-Plattform nicht nur als soziales Netzwerk, sondern als umfassendes Ökosystem zu etablieren.