Autorisierung über Gmail und Apple ID in Russland verboten

Die russische Staatsduma hat in zweiter und dritter Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Verwaltungsstrafen für die Verletzung von Autorisierungsregeln für Nutzer auf lokalen Internetressourcen einführt. Die Nutzung ausländischer Dienste wird nun streng eingeschränkt. Ixbt.com berichtet .

Gemäß den neuen Anforderungen muss die Nutzerregistrierung ausschließlich über eine russische Telefonnummer, das Portal „Gosuslugi“, das Einheitliche Biometriesystem oder andere Informationssysteme erfolgen, die russischen Staatsbürgern und Unternehmen gehören. Die Nutzung von Gmail, Apple ID und anderen ausländischen E-Mail-Diensten gilt als Gesetzesverstoß.

Die Geldstrafen für juristische Personen, die gegen das Gesetz verstoßen, wurden auf bis zu 700.000 Rubel festgelegt. Zudem wird eine Haftung für die Verletzung der Regeln zur Nutzung von Empfehlungsalgorithmen auf Internetplattformen eingeführt. Bei wiederholten Verstößen können Unternehmen mit Geldstrafen von bis zu 1,4 Millionen Rubel belegt werden.

Das Dokument verschärft auch die Sanktionen für Kommunikationsbetreiber, die gegen die Regeln der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden verstoßen. In solchen Fällen zahlen juristische Personen Geldstrafen zwischen 3 Millionen und 5 Millionen Rubel, und bei wiederholten Verstößen kann die Strafe als Prozentsatz des Jahresumsatzes des Unternehmens berechnet werden.