"Manchester United" zeigte im nächsten Testspiel vor der neuen Saison eine überzeugende Leistung. Das Team von Michael Carrick besiegte Rosenborg in Norwegen mit 5:0 und stellte bereits in der frühen Vorbereitungsphase sein Offensivpotenzial unter Beweis.

Die fünf Tore der Muanchesterer wurden von fünf verschiedenen Spielern erzielt. Vor allem die Aktivität in der zweiten Halbzeit entschied die Partie völlig.

Lacey eröffnete den Torreigen in der ersten Halbzeit

In der Anfangsphase der Partie versuchte Rosenborg, den gegnerischen Angriffen Paroli zu bieten. Doch in der 31. Minute nutzte Lacey seine Chance und brachte "Manchester United" in Führung.

In der ersten Halbzeit fielen keine weiteren Tore, und die Teams gingen mit einem 0:1-Zwischenstand in die Pause.

Vier Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte "Manchester United" das Offensivtempo drastisch.

In der 56. Minute erzielte Joshua Zirkzee das zweite Tor seines Teams. Sieben Minuten später erhöhte der eingewechselte Devaney den Vorsprung auf drei Tore.

In der 72. Minute traf Amass und in der 84. Minute Williams ins gegnerische Tor. Damit erzielte MU allein im zweiten Durchgang vier Treffer und machte den Kantersieg perfekt.

Fünf Tore — fünf Torschützen

Freundschaftsspiel

Rosenborg gegen Manchester United — 0:5

Tore:

Lacey, 31;

Zirkzee, 56;

Devaney, 63;

Amass, 72;

Williams, 84.

Dass die fünf Tore von verschiedenen Spielern erzielt wurden, zeigte, dass Carrick mehrere Optionen für den Abschluss im Angriff zur Verfügung hat.

Junge Spieler nutzen ihre Chance

Neben den Stammspielern kamen in der Partie eine Reihe junger Spieler für Manchester United zum Einsatz.

Spieler wie Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu und Zirkzee standen in der Startelf. In der zweiten Halbzeit nahm Carrick zahlreiche Wechsel vor und gab auch Akteuren aus der Akademie Einsatzzeiten.

Die Tore von Devaney, Amass und Williams zeigten, dass auch die eingewechselten Spieler ein hohes Tempo ins Spiel brachten.

Ein erster positiver Fingerzeig für Carrick

In Testspielen sind die körperliche Verfassung der Spieler und die Anpassung an neue taktische Vorgaben wichtiger als das Ergebnis. Dennoch kann ein 5:0-Sieg positive Auswirkungen auf den Konkurrenzkampf und die Stimmung im Team haben.

Die wahren Prüfungen für Manchester United beginnen nach dem offiziellen Saisonstart. Doch das schnelle Offensivspiel und die Tore verschiedener Akteure in Norwegen waren ein wichtiges Resultat für Carrick.

Welcher Spieler von ManUnited hat euch in diesem Spiel am besten gefallen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.