Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichten

"Manchester City" erwägt die Verpflichtung von Chelsea-Flügelspieler Pedro Neto zur Verstärkung des Angriffs. Der Portugiese wird als potenzieller Ersatz für Savinho gehandelt, der zu Tottenham wechseln könnte.

Dem *Daily Mail* zufolge beobachtet der Klub aus Manchester Neto bereits seit längerer Zeit. Bisher gibt es jedoch keine Berichte über ein offizielles Angebot an Chelsea.

City war bereits früher an Neto interessiert

Dem Vernehmen nach hat "Manchester City" die Möglichkeit eines Transfers von Pedro Neto bereits vor dessen Wechsel von Wolverhampton zu Chelsea geprüft.

Nun ist der Verein zum portugiesischen Flügelspieler zurückgekehrt. Netos hohe Geschwindigkeit, seine Aktivität auf den Außenbahnen und seine Stärke im Eins-gegen-Eins könnten gut zum Offensivstil von City passen.

Dennoch befindet sich der Transferprozess Berichten zufolge noch in einer frühen Phase.

Maresca kennt den Spieler gut

"Manchester City"-Cheftrainer Enzo Maresca hat bereits bei Chelsea mit Pedro Neto zusammengearbeitet.

Daher kennt der italienische Übungsleiter die Stärken, die physischen Möglichkeiten und die Anpassungsfähigkeit des Spielers an taktische Vorgaben bestens.

Dieser Faktor könnte bei einem potenziellen Transfer eine wichtige Rolle spielen. Durch die Verpflichtung eines vertrauten Akteurs kann Maresca die Eingewöhnungsphase vor der neuen Saison verkürzen.

Saminhos Zukunft könnte den Transfer beeinflussen

Berichten zufolge sieht Manchester City in Pedro Neto einen potenziellen Nachfolger für Savinho.

Tottenham zeigt Interesse am brasilianischen Offensivspieler. Sollte Savinho den Verein verlassen, würde auf dem Flügel eine Lücke entstehen.

Neto, der auf beiden Seiten einsetzbar und in schnellen Kontern wertvoll ist, könnte zu einer passenden Option für Maresca werden.

Weder Savinhos Wechsel noch Verhandlungen über Neto wurden bislang jedoch offiziell bestätigt.

Wie schnitt Neto in der vergangenen Saison ab?

Pedro Neto absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 34 Pflichtspiele für den FC Chelsea.

Statistik Wert Einsätze 34 Tore 5 Vorlagen 6 Tor beteiligungen gesamt 11

Der portugiesische Nationalspieler verzeichnete im Schnitt alle drei Partien eine direkte Torbeteiligung.

Chelseas Haltung wird entscheidend sein

Netos aktueller Vertrag und die Bereitschaft von Chelsea, ihn ziehen zu lassen, sind die Hauptfaktoren für einen möglichen Deal.

Will Manchester City den Transfer realisieren, müssen sie sich zunächst mit dem Spieler selbst einigen und anschließend ein für den Londoner Klub akzeptables Angebot unterbreiten.

Aktuell handelt es sich lediglich um ein Interesse. Ein Wechsel zu City gilt daher noch keineswegs als beschlossene Sache.

Kann Pedro Neto Savinho in Marescas System eurer Meinung nach adäquat ersetzen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.