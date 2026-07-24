Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänzt

Real Madrid besiegte Alcorcón in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 1:0. Das Spiel wurde durch ein spätes Elfmetertor von Daniel Yáñez in der 81. Minute entschieden.

Obwohl einige Stammspieler für Madrid aufliefen, wurde Franco Mastantuono zum Spieler des Spiels gewählt.

Sieg in den letzten Minuten gesichert

Der Großteil der Partie zwischen Real Madrid und Alcorcón blieb torlos. Die Madrilenen taten sich schwer, die gegnerische Abwehr zu knacken, bis kurz vor Schluss der Treffer fiel.

In der 81. Minute verwandelte Daniel Yáñez einen Elfmeter und sicherte Real Madrid einen knappen Sieg.

Testspiel

Real Madrid — Alcorcón — 1:0

Tor: Daniel Yáñez, 81. — Elfmeter.

Mastantuono zum besten Spieler gewählt

Laut dem Relevo-Journalisten Rodra überzeugte Franco Mastantuono während des gesamten Spiels durch seine aktive Spielweise.

Der junge Spieler glänzte durch seine Ballbehandlung, den Spielaufbau und das Pressing gegen die gegnerische Abwehr. Er wurde daraufhin zum besten Spieler der Partie ernannt.

Diese Leistung könnte für Mastantuono eine wichtige Chance sein, sich während der Saisonvorbereitung das Vertrauen des Trainerstabs zu verdienen.

Wer stand für Real Madrid auf dem Platz?

Einige bekannte Spieler nahmen an dem Testspiel für die Madrilenen teil.

Darunter:

Andriy Lunin;

Trent Alexander-Arnold;

Franco Mastantuono;

Arda Güler;

Gonzalo García;

Eduardo Camavinga.

Solche Spiele ermöglichen es dem Trainerstab, den körperlichen Zustand, die taktische Vorbereitung und die Form der Spieler vor der neuen Saison zu bewerten.

Knappes Ergebnis, aber ein wichtiger Test

Auch wenn Real Madrid nicht hoch gewann, war das Spiel ein wichtiger Bestandteil des Vorbereitungsprozesses der Mannschaft.

Besonders die starke Leistung von Mastantuono und das entscheidende Tor von Yáñez waren die positiven Aspekte für die Madrilenen.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Chancen die jungen Spieler in den kommenden Testspielen erhalten werden.

Glaubt ihr, dass Franco Mastantuono in der neuen Saison einen Platz im Kader von Real Madrid finden kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.