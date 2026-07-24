Der Lieferzeitplan für das Yak-130M Kampftrainer-Flugzeug, eine der neuesten Entwicklungen der russischen Luftfahrtindustrie, wurde bekannt gegeben. Laut Vitaly Yelagin, Produktionsdirektor des Irkutsker Luftfahrtwerks, ist die Auslieferung dieser modernisierten Militärflugzeuge an Kunden für Ende 2028 geplant. Dies berichtete Ixbt.com, berichtet .

Derzeit wurden im Rahmen des Projekts drei Prototypen vollständig montiert, die sich in verschiedenen Testphasen befinden. Das Modell Yak-130M ist eine tiefgreifend modernisierte Variante des bisherigen Basisflugzeugs Yak-130. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur zur Pilotenausbildung, sondern auch zur Bewältigung moderner Kampfeinsätze fähig ist.

Technische Fähigkeiten und Bewaffnung

Das neue Modell unterscheidet sich grundlegend von seinem Vorgänger durch seine Bord စystems und seinen Waffenkomplex. Laut Angaben von Ixbt.com ist die Yak-130M mit einer modernen Radaranlage (RLS) ausgestattet, die es ermöglicht, Luft- und Bodenziele aus deutlich größerer Entfernung zu orten. Darüber hinaus erleichtern die neuen Bordinstrumente dem Piloten die Steuerung und steigern die Kampfeffizienz.

Auch das Waffenarsenal des Flugzeugs wurde erheblich erweitert. Es bietet nun die Möglichkeit, hochpräzise Raketen und andere moderne Waffenarten nicht nur bei Übungen, sondern auch in realen Gefechtssituationen einzusetzen. Dies ebnet den Weg für den Einsatz als leichtes Erdkampfflugzeug.

Testprozess und Aussichten

Vor etwa einem Monat absolvierte die Yak-130M ihren Erstflug erfolgreich. Während dieses rund 50-minütigen Fluges wurde der stabile Betrieb aller Hauptsysteme und Triebwerke des Flugzeugs überprüft. Experten glauben, dass dieses Modell auch auf dem internationalen Markt eine Rolle spielen könnte, da es Trainings- und Kampffunktionen vereint.

Auch für Usbekistan und die zentralasiatische Region könnten solche Flugzeugtypen von Interesse sein. Der Grund dafür ist, dass die Modernisierung von Schulflugzeugen in den Luftstreitkräften der Region ständig auf der Agenda steht. Die Yak-130-Plattform zieht aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und einfachen Handhabung die Aufmerksamkeit vieler Luftwaffen auf sich.

Bis 2028 ist es das Ziel der Ingenieure, alle Prototypen umfassenden staatlichen Tests zu unterziehen und entdeckte Mängel zu beheben. Erst danach wird die Serienproduktion im Werk mit voller Leistung aufgenommen.