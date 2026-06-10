Offizielle Telegram-App für Apple Watch veröffentlicht

·2·Technologie
Offizielle Telegram-App für Apple Watch veröffentlicht

Pavel Durov gab die Rückkehr der offiziellen Telegram-Messenger-App für Apple Watch-Smartwatches bekannt. Dieses Ereignis fand vier Jahre nach der Entfernung der vorherigen offiziellen App aus dem App Store statt. Damals waren die Funktionen der Uhren eingeschränkt, jetzt haben die Nutzer einen vollwertigen Client. Ixbt.com berichtet .

Die neue App ermöglicht es Nutzern, Nachrichten zu lesen und zu senden, Sprachnachrichten aufzunehmen und anzuhören, Sticker zu verwenden und Kanäle direkt auf dem Uhrenbildschirm anzusehen. Für viele Aktionen ist kein Zugriff auf ein iPhone-Gerät mehr erforderlich.

Die Telegram-App kann über die Watch-App auf dem iPhone oder direkt aus dem App Store auf der Uhr auf Apple Watch-Geräte heruntergeladen werden. Für einen stabilen Betrieb der Software ist ein Update der Telegram-Version auf dem Smartphone erforderlich.

Den Systemanforderungen zufolge läuft die neue App auf watchOS 10 oder höheren Betriebssystemen. Wir erinnern daran, dass zuvor über die offizielle Veröffentlichung der Telegram-App für Samsung-Smartwatches berichtet wurde.

TelegramApple WatchApp StoreTechnologiePavel Durov
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Justin Ernest investiert 400 Mio. $ in Start-ups ohne traditionelle FondsJustin Ernest investiert 400 Mio. $ in Start-ups ohne traditionelle FondsHeute, 23:26GM stellt Batterien für KI-Rechenzentren herGM stellt Batterien für KI-Rechenzentren herHeute, 21:24Anthropic veröffentlicht sein leistungsstärkstes Modell Claude Fable 5 für die ÖffentlichkeitAnthropic veröffentlicht sein leistungsstärkstes Modell Claude Fable 5 für die ÖffentlichkeitHeute, 21:23Anthropics Fable 5-Modell erstellt Spiele mit einem einzigen BefehlAnthropics Fable 5-Modell erstellt Spiele mit einem einzigen BefehlHeute, 20:55Siri und Apple Intelligence: Was wir vom persönlichen Assistenten erwartenSiri und Apple Intelligence: Was wir vom persönlichen Assistenten erwartenHeute, 20:51Wechseln Tech-Unternehmen zu günstigeren KI-Modellen?Wechseln Tech-Unternehmen zu günstigeren KI-Modellen?Gestern, 18:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse