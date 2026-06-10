Offizielle Telegram-App für Apple Watch veröffentlicht

Pavel Durov gab die Rückkehr der offiziellen Telegram-Messenger-App für Apple Watch-Smartwatches bekannt. Dieses Ereignis fand vier Jahre nach der Entfernung der vorherigen offiziellen App aus dem App Store statt. Damals waren die Funktionen der Uhren eingeschränkt, jetzt haben die Nutzer einen vollwertigen Client. Ixbt.com berichtet .

Die neue App ermöglicht es Nutzern, Nachrichten zu lesen und zu senden, Sprachnachrichten aufzunehmen und anzuhören, Sticker zu verwenden und Kanäle direkt auf dem Uhrenbildschirm anzusehen. Für viele Aktionen ist kein Zugriff auf ein iPhone-Gerät mehr erforderlich.

Die Telegram-App kann über die Watch-App auf dem iPhone oder direkt aus dem App Store auf der Uhr auf Apple Watch-Geräte heruntergeladen werden. Für einen stabilen Betrieb der Software ist ein Update der Telegram-Version auf dem Smartphone erforderlich.

Den Systemanforderungen zufolge läuft die neue App auf watchOS 10 oder höheren Betriebssystemen. Wir erinnern daran, dass zuvor über die offizielle Veröffentlichung der Telegram-App für Samsung-Smartwatches berichtet wurde.