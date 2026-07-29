Andreas Christensen erhält neue Chance beim FC Barcelona

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Andreas Christensen erhält neue Chance beim FC Barcelona

Der spanische Klub FC Barcelona setzt sein Saisonvorbereitungslager in Großbritannien fort. Cheftrainer Hansi Flick hat neben den Stammspielern des Kaders auch bis zu 17 junge Absolventen der La Masia berufen, die bestrebt sind, den deutschen Fachmann zu überzeugen. Einer der Hauptnamen im Rampenlicht war wie in den ersten Tagen Andreas Christensen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem Sportportal zufolge hat der dänische Abwehrspieler seinen Vertrag beim Klub nach anderthalb schwierigen Jahren mit Verletzungen und wenig Spielpraxis bis 2028 verlängert. Nun steht der Verteidiger vor einer wichtigen Phase, die seine Karriere völlig verändern könnte. Während einige dies als letzte Chance zur Bewährung ansehen, betrachtet der Spieler selbst es als einen Neuanfang.

Neuer Vertrag und Hauptziele

Nach dem großen Vertrauen des Klubs und dem neuen Arbeitspapier hat sich Andreas Christensen zum Ziel gesetzt, seine Bestform wiederzufinden. Seine Ambitionen beschränken sich nicht nur darauf, den Stammplatz in der Startelf zurückzuerobern, sondern beinhalten auch den Kampf um die renommiertesten Trophäen Europas.

Nach den körperlichen Problemen der Vorsaison hat regelmäßige Spielpraxis für den Spieler oberste Priorität. In einem Interview mit dem Sportmedium sprach der Abwehrspieler über seine körperliche Verfassung und die Vorbereitung.

Körperliche Verfassung und Austausch mit dem Trainer

Andreas Christensen betonte, dass die mannschaftlichen Trainingseinheiten immer temporeicher und intensiver werden, die Spieler jedoch genau dafür zusammengekommen seien. Seine Hauptaufgabe bestehe derzeit darin, die beste physische Verfassung zu erreichen und die Saison verletzungsfrei zu beenden.

Auf die Frage, ob er mit Cheftrainer Hansi Flick über seine Rolle in der kommenden Saison gesprochen habe, bestätigte der Spieler, dass alle an einem Strang ziehen. Sein Hauptziel ist es, die körperliche Verfassung zu halten, sein Spiel zu verbessern und zu seinem höchsten Niveau zurückzukehren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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