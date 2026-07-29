Oppo A7 Pro Max vorgestellt: 10 000 mAh Akku und 80 W Leistung

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Oppo A7 Pro Max vorgestellt: 10 000 mAh Akku und 80 W Leistung

Die bekannte chinesische Technologiemarke Oppo hat begonnen, Vorbestellungen für ihr neues und einzigartiges Smartphone, das Oppo A7 Pro Max, entgegenzunehmen. Laut ixbt.com ist dieses Gerät das erste Gadget in der Geschichte des Unternehmens mit einer riesigen Akkukapazität und bereits auf der großen Handelsplattform JD.com im Verkauf. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Technische Möglichkeiten und Hauptmerkmale

Der auffälligste Aspekt des neuen Smartphones ist sein Akku. Das Oppo A7 Pro Max ist erstmals mit einem ultrapriblen Akku mit einer Kapazität von 10 000 mAh ausgestattet. Trotzdem ist es dem Hersteller gelungen, die Kompaktheit zu bewahren: Die Gehäusedicke beträgt nur 8.47 Millimeter und das Gewicht 226 Gramm.

Das Gerät ist mit einem hochwertigen 6.78-Zoll OLED-Display versehen. Die Bildschirmauflösung liegt auf 1.5K-Niveau und die Bildwiederholfrequenz beträgt 120 Hz. Dies sorgt dafür, dass Benutzer beim Betrachten von Inhalten und Navigieren durch die Benutzeroberfläche ein äußerst flüssiges und angenehmes Erlebnis haben.

Die Leistung des Smartphones basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 Prozessor. Diese Hardware-Plattform bietet ausreichend Möglichkeiten für tägliche Aufgaben und einen stabilen Betrieb. Es wurde auch angekündigt, dass eine Schnellladetechnologie mit 80 W Leistung zur Verfügung steht, um den Akku schnell aufzuladen.

Kamera und Zusätzliche Funktionen

Auch die optischen Möglichkeiten des Oppo A7 Pro Max wurden nicht vernachlässigt. Berichten zufolge beträgt die Auflösung der Frontkamera 50 Megapixel, was hochwertige Selbstporträts und Videoanrufe garantiert. Das Hauptkameramodul ist mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 2-Megapixel-Hilfssensor ausgestattet.

Derzeit wird Käufern, die das Gerät auf dem chinesischen Markt vorbestellt haben, ein spezieller Bonus angeboten. Demnach erhalten Kunden eine spezielle Garantie gegen das Eindringen von Wasser. Dieser Service, der separat normalerweise 30 Dollar kostet, wird Erstkäufern kostenlos zur Verfügung gestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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