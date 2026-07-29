Cybersicherheits-Startup Spur sichert sich 200 Millionen USD an Investitionen

Das in Florida ansässige Cybersicherheits-Startup Spur Intelligence hat in einer von Insight Partners angeführten Investitionsrunde 200 Millionen USD eingesammelt. Diese Finanzierung erfolgt zu einer Zeit, in der die Bot-Aktivität im digitalen Raum stark angestiegen ist und das Volumen des menschlichen Internetverkehrs übertroffen hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

ixbt.com Demnach hat das 2017 gegründete Unternehmen Spur bereits fünf Jahre vor der öffentlichen Veröffentlichung von ChatGPT eine Technologie zur Bot-Erkennung entwickelt. Die Technologie des Startups hilft Unternehmen dabei, legitime Benutzer von komplex getarntem Bot-Traffic zu unterscheiden sowie gefälschte Benutzer und Bedrohungen zu identifizieren.

Blinde Flecken in der Cybersicherheit

Thomas Krann, Vertreter von Insight Partners, betonte, dass sich heute komplexe kriminelle VPN-Netzwerke, Residential Proxy Server und Anonymisierungsinfrastrukturen rasant entwickeln. Infolgedessen stehen Organisationen vor einem ernsthaften Problem: Sie sehen die Aktivität, können aber die zugrunde liegende Infrastruktur dahinter nicht identifizieren.

Das Erkennen von schädlichem Traffic war schon immer eine Herausforderung für Unternehmenssicherheitsteams. Experten sind jedoch der Meinung, dass das Ausmaß der Angriffe, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, sich grundlegend von früheren unterscheidet und immer schwieriger zu bewältigen ist.

Bot-Dominanz im Internet

Dem neuesten Bericht von Cloudflare zufolge hat die Bot-Aktivität im Internet Mitte 2026 die menschliche Aktivität übertroffen. Dies wird zum ersten Mal in der gesamten Geschichte des Internets beobachtet.

Cloudflare-Gründer und CEO Matthew Prince wies auf seiner X-Social-Media-Seite darauf hin, dass der agentenbasierte Traffic sehr schnell wächst. Seinen Aussagen nach wurde dies ursprünglich für Ende 2027 oder Anfang 2028 erwartet, aber die Prozesse verlaufen schneller als gedacht.