Autonomous Key vorgestellt: Physisches Gadget gegen Smartphone- und Social-Media-Sucht

In den USA wurde ein einzigartiges Zubehör namens Autonomous Key entwickelt, das den digitalen Detox auf ein neues Niveau hebt und die Smartphone-Sucht physisch einschränkt. Laut ixbt.com ermöglicht dieses Gerät Benutzern eine strenge Kontrolle über soziale Medien und ablenkende Apps, berichtet Ixbt.com berichtet .

Physische Barriere und NFC-Technologie

Dieses Gadget ist als kompakter NFC-Schlüssel konzipiert, der den Zugriff auf bestimmte Programme wie TikTok oder Telegram vorübergehend sperrt. Im Gegensatz zu Software-Beschränkungen, die sich leicht über die Einstellungen deaktivieren lassen, fungiert Autonomous Key als echte physische Barriere.

Um die ausgewählten Apps nutzen zu können, muss der Benutzer den Schlüssel zuerst an das Smartphone halten. Andernfalls bleiben die Apps gesperrt. Das Gerät arbeitet batterielos – der integrierte passive NFC-Chip benötigt keinen Strom und ist jederzeit einsatzbereit.

Universelle Kompatibilität und KI-Funktionen

Laut den Herstellern ist das neue Zubehör vollständig kompatibel mit Android-Smartphones und iPhone-Geräten. Über eine spezielle mobile App legen Sie fest, welche Apps eingeschränkt werden sollen, während das System genau aufzeichnet, wie oft der Schlüssel verwendet und wie viel Zeit in Netzwerken verbracht wurde.

Strenger Kontrollmechanismus für den App-Zugriff per Schlüssel

Verringerung der Social-Media-Zeit um fast die Hälfte

Analyse von Benutzergewohnheiten mithilfe von KI

Verbesserung der Schlafqualität und Eindämmung impulsiver Handlungen

Die in das System integrierten KI-Algorithmen analysieren das Nutzerverhalten und geben praktische Empfehlungen, um die Sucht schrittweise zu reduzieren. Es wird betont, dass dieser Ansatz dazu beiträgt, die in sozialen Medien verbrachte Zeit fast zu halbieren.

Experten sind der Meinung, dass solche Geräte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Schlafqualität und der Kontrolle der impulsiven Smartphone-Abhängigkeit spielen. Der Autonomous Key ist derzeit für nur 9 US-Dollar auf dem US-Markt erhältlich.