HMD bringt die legendäre Marke Asha mit einem neuen Budget-Gerät zurück

HMD hat auf dem philippinischen Markt offiziell ein einzigartiges „leichtes Smartphone“ vorgestellt — das Modell HMD Asha 305. Laut ixbt.com wurde dieses Gerät als Zwischenlösung zwischen einfachen Tastenhandys und vollwertigen Android-Geräten entwickelt, zu einem Preis von nur 65 USD. Das berichtet Ixbt.com, berichtet .

Das neue Modell richtet sich an Nutzer, die einfache und zuverlässige Technologien schätzen. Die Wiederbelebung der Asha-Reihe, die vor fast einem Jahrzehnt unter der Marke Nokia berühmt wurde, gilt als Schritt zur Stärkung der Position des Unternehmens im Einsteigersegment.

Technische Daten und Funktionen

Das vorgestellte Smartphone ist mit einem 5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 480 × 854 Pixeln ausgestattet. Für die Leistung des Geräts ist der Unisoc T137 Prozessor verantwortlich, der für einfache tägliche Aufgaben völlig ausreicht. Der Hardware-Teil ist mit 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher ausgestattet.

Für Fotos ist eine 2-Megapixel-Hauptkamera vorgesehen. Um den Anforderungen moderner Nutzer gerecht zu werden, ist das Gerät zudem mit einem LTE-Modem, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2, einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einem USB-C-Anschluss ausgestattet.

Software und Akku

Das Modell HMD Asha 305 läuft mit dem auf Android AOSP basierenden Betriebssystem Pulse OS. Hinsichtlich der Software-Möglichkeiten stehen den Nutzern über 100 Apps zur Verfügung, darunter spezielle Leichtgewicht-Versionen beliebter Apps wie TikTok und YouTube.

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist der austauschbare Akku mit einer Kapazität von 2500 mAh. Laut Hersteller bietet der Akku eine Standby-Zeit von bis zu 32 Stunden, was zusätzlichen Komfort im Alltag bietet.

Derzeit ist das neue HMD Asha 305 auf den Philippinen zu einem Preis von 3990 philippinischen Pesos (ca. 65 Dollar) im Handel erhältlich. Laut Hersteller wird das Budget-Smartphone in den kommenden Wochen voraussichtlich auch auf weiteren internationalen Märkten erscheinen.