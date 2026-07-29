China testet erfolgreich neues 400-Volt-Energiesystem im All

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China testet erfolgreich neues 400-Volt-Energiesystem im All

China hat die orbitalen Tests des weltweit ersten 400-Volt-Stromversorgungssystems für Raumfahrzeuge erfolgreich abgeschlossen. Diese Technologie soll künftig als wichtige energetische Grundlage für groß angelegte Missionen zur Erforschung von Mond und Mars dienen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der Testkomplex von der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie (CAST) entwickelt und mit dem Frachtraumschiff Tianzhou-10 in die Umlaufbahn gebracht. Das System hat zwei erfolgreiche Testserien im All absolviert, und alle Leistungsindikatoren entsprachen vollständig den Berechnungsanforderungen.

Die Neuentwicklung bildet einen vollständigen Komplex, der von Stromerzeugern und Batterien bis hin zu Steuerung, Verteilung und Übertragung reicht. Experten haben die vollständige Kontrolle über diese Technologiekette übernommen und damit die Abhängigkeit von ausländischen Technologien beseitigt.

Vorteile der Hochspannung

Pan Zhihao, ein Experte auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik, erklärt, dass der Übergang von herkömmlichen 28V- und 100V-Leistungsschienen zu einem 400V-System eine Reihe wichtiger Vorteile bietet. Dies reduziert wiederum den elektrischen Strom, das Kabelgewicht und die Energieverluste erheblich.

Darüber hinaus erhöht der Einsatz von Siliziumkarbid (SiC)-basierten Komponenten die Effizienz der Energieumwandlung. Infolgedessen wird das gesamte System kompakter und leichter, wodurch zusätzlicher Platz für Nutzlasten frei wird und Megawatt-Geräte mit stabiler Leistung versorgt werden.

Zukünftige Mond- und Mars-Programme

Diese Hochspannungsarchitektur wird künftig als Basisplattform für die größten Raumfahrtprojekte dienen. Das System ist darauf ausgelegt, Elektroantriebe, bemannte Mondraumschiffe, Landemodule und Rover sowie die Infrastruktur zukünftiger Mondstationen mit Strom zu versorgen.

Experten stellen fest, dass das Testen dieser Technologie eine der Hauptbeschränkungen beim Aufbau leistungsstarker Energiesysteme im tiefen Weltraum beseitigt. Dies schafft eine solide Grundlage für zukünftige Tiefraumexpeditionen.

ChinaWeltraumMondmissionTechnologieRaumfahrtenergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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