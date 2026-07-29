Neymar vor Karriereende: Drei mögliche Szenarien

Für den brasilianischen Rekordtorschützen Neymar steht der bislang schwerste Wendepunkt seiner Karriere bevor. Dass seine Zukunft auf internationaler Ebene sowie im Verein ungewiss ist, sorgt in der Fußballwelt für große Diskussionen. Darüber berichtet Goal.com unter Berufung auf Angaben.

Berichten der Marca zufolge, basierend auf Informationen von Bitbol und dem Journalisten Ezequiel Gasca, hat das frühe Ausscheiden Brasiliens bei der Weltmeisterschaft die Psyche des Stürmers schwer belastet. Die angestaute Enttäuschung und das Ausbleiben des gewünschten Erfolgs haben die Gerüchte über ein überraschendes Karriereende des Spielers verstärkt.

Zur Erinnerung: Nach der Ernennung von Carlo Ancelotti zum Cheftrainer keimten im Team neue Hoffnungen auf. Doch die glücklose „Seleção“ erlitt einen Schockzustand, schied im Achtelfinale gegen die norwegische Nationalmannschaft aus, und der Traum vom sechsten WM-Titel platzte erneut.

Abschied von der internationalen Bühne

Nach dem Spiel gegen Norwegen äußerte sich Neymar in Interviews mit Globo Esporte und UOL zu seiner Zukunft. Unter Tränen verließ er den Platz und sprach seine letzten Worte.

„Ich habe es versucht. Alles fing hier an und hier endet es. Es ist vorbei“, betonte der Spieler. Damit beendete der ehemalige Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain seine Nationalmannschaftskarriere. Er schrieb als Rekordtorschütze der Seleção Geschichte und übertraf mit 80 Treffern den Rekord von Pelé.

Zukunft bei Santos und professionelle Auszeit

Wie die Marca ergänzt, dreht sich neben dem Rücktritt aus dem Nationalteam die Hauptfrage um seine Zukunft beim FC Santos . Dem Spieler nahestehende Quellen lassen verlauten, dass er „müde vom großen Fußball“ sei und ernsthaft über einen vollständigen Rückzug nachdanke.

Derzeit läuft Neymars Vertrag noch bis zum 31. Dezember. Sollte er sich zu einem endgültigen Abschied vom Profifußball entschließen, könnten beide Parteien gezwungen sein, die Vereinbarung vorzeitig aufzulösen.