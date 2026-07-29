Apple erreicht Meilenstein von 5 Billionen Dollar Marktwert

Der US-Technologieriese Apple ist das zweite Unternehmen in der Geschichte, dessen Marktkapitalisierung während des Handels die wichtige historische Marke von 5 Billionen Dollar überschritt. Laut ixbt.com hat dieser Indikator dem Unternehmen eine neue Etappe auf den globalen Finanzmärkten eröffnet und seine Dominanz im Technolog Sektor erneut bestätigt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bei Handelsbeginn am 28. Juli dieses Jahres stiegen die Aktienkurse von Apple rasant an und erreichten 342,89 Dollar pro Aktie. Genau durch diesen Wertzuwachs überschritt der Gesamtwert des Unternehmens erstmals 5 Billionen Dollar. Vor dem Hintergrund natürlicher Schwankungen am Finanzmarkt wurden die Notierungen jedoch später leicht korrigiert, und die Gesamtkapitalisierung sank auf etwa 4,94 Billionen Dollar.

Wettbewerb auf dem globalen technologiemarkt

Zur Erinnerung: NVIDIA , der führende Hersteller von Künstliche Intelligenz und Chips, der historische Billionen-Dollar-Rekorde bricht, war zuvor das erste Unternehmen, das diesen Meilenstein erreichte. Der Marktwert von NVIDIA in Höhe von 5 Billionen Dollar wurde erstmals im Oktober 2025 verzeichnet, was den Beginn einer neuen Ära in der Tech-Welt signalisierte.

Aktuellen Daten zufolge beläuft sich der Marktwert von NVIDIA auf etwa 4,75 Billionen Dollar. Damit liefern sich Apple und NVIDIA ein enges Rennen als wertvollste Unternehmen am Weltfinanzmarkt und entwickeln sich zu den Haupttreibern der Weltwirtschaft.

Experten betonen, dass die globale Nachfrage nach modernen Technologien, insbesondere Unterhaltungselektronik und innovativen Lösungen, eine wichtige Rolle beim Erreichen solch großer Kennzahlen spielt. Apples stabiles Finanzwachstum dient als positives Signal für Aktionäre und Investoren.

Obwohl der Gesamtwert zum Ende des Handels knapp unter 5 Billionen Dollar fiel, zeigt dieses Ergebnis die globale Wirtschaftsmacht und Stabilität des Konzerns. In Zukunft wird ein noch härterer Kampf um die Führung im Technologiemarkt erwartet.