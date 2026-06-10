Führungswechsel bei Lucid Motors: Emad Dlala verlässt das Unternehmen

Die Führungskraft von Lucid Motors, Emad Dlala, hat das Unternehmen nach der Übernahme durch den neuen CEO Silvio Napoli verlassen. Dlala war über ein Jahrzehnt im Unternehmen tätig und wurde erst kürzlich zum Leiter für Engineering und digitale Technologien ernannt. Sein Abgang ist die erste große personelle Veränderung unter dem neuen CEO, der im April ernannt wurde, berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Vertreter von Lucid Motors bestätigten den Abgang von Dlala gegenüber TechCrunch und begründeten dies mit der Transformation des Unternehmens, die darauf abzielt, Innovationen zu beschleunigen und die operative Disziplin zu stärken. Nun berichten der VP für Fahrzeugtechnik, Vivek Attaluri, und der VP für Software, Marc Solsona Palomar, direkt an Silvio Napoli.

Das Unternehmen hat in den letzten Monaten tiefgreifende Veränderungen durchlaufen. Im Februar hatte Lucid Motors 12 % seiner Belegschaft abgebaut. Zudem wurde lange nach einem Nachfolger für Peter Rawlinson gesucht, der Anfang 2025 überraschend ging. Der ehemalige Chefingenieur Eric Bach hatte das Unternehmen wegen unrechtmäßiger Kündigung verklagt, das Verfahren ruht jedoch derzeit im Schiedsverfahren.

Der Abgang von Dlala fällt in eine entscheidende Phase für Lucid Motors. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, in den kommenden Monaten sein erstes erschwingliches Massenmodell, den Cosmos, vorzustellen. Mit einem erwarteten Preis von unter 50.000 $ soll das Elektroauto dem von Saudi-Arabien finanzierten Unternehmen helfen, Marktanteile zu gewinnen.

Darüber hinaus sind diese Elektroautos der neuen Generation ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung zwischen Lucid Motors und Uber zur Bereitstellung von Robotaxis. Das Unternehmen plant die Entwicklung autonomer Gravity SUV-Modelle auf Basis der Nuro-Technologie, wobei die ersten fahrerlosen Fahrzeuge bis Ende des Jahres auf den Straßen von San Francisco erwartet werden.