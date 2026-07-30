Hühner mit künstlichen Schwänzen überraschen alle mit ihrem Gang

Ein amerikanischer YouTuber hat einen speziellen künstlichen Cyberschwanz für Hühner entwickelt. Das Gerät lässt die Vögel nicht nur wie Dinosaurier aussehen, sondern beeinflusst auch ihren Gang. Mit dem Cyberschwanz hielten die Hühner ihren Körper anders und machten Bewegungen, die an urtümliche Dinosaurier erinnerten.

Biologisch gesehen gelten Vögel als direkte Verwandte der Dinosaurier. Im Laufe der Evolution veränderte sich ihr Körper und ihr langer Schwanz ging verloren. Das Gewicht des künstlichen Schwanzes verschiebt den Schwerpunkt des Hühnerkörpers nach hinten.

Um das Gleichgewicht zu halten, verändern die Hühner ihre Körperhaltung und setzen ihre Beine anders als gewohnt auf. Dadurch ähnelt ihr Gang den Bewegungen von Dinosauriern.