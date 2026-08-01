Mykhail Mudryk kehrt nach Dopingsperre zu Chelsea zurück

Die viermonatige (vierjährige) Sperre gegen Chelsea-Flügelspieler Mykhail Mudryk wurde verkürzt, und dem Spieler wurde erlaubt, zu seinem Verein zurückzukehren. Dies wurde nach einem Berufungsverfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof bekannt, und es wird erwartet, dass sich der ukrainische Spieler bald dem Saisonvorbereitungslager des Teams anschließt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der Spieler stand seit November 2024 nicht mehr auf dem Platz. Im Juni 2025 wurde er vom englischen Fußballverband (FA) mit einer vierjährigen Sperre belegt, nachdem in seinem Körper die verbotene Substanze Meldonium nachgewiesen worden war, die die Atemfrequenz bzw. -kapazität erhöht.

Aufhebung der Sperre und das Verfahren vor Gericht

Aufgrund dieser harten Strafe durfte Mykhail Mudryk offiziell bis Ende 2028 keine Pflichtspiele bestreiten. Der Spieler legte jedoch Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof ein und betonte, dass er verbotene Substanzen niemals freiwillig eingenommen habe.

Der englische Fußballverband bestätigte am Freitag, dass der Spieler den Verstoß akzeptiert hat und seine Sperre vorzeitig beendet wurde, wodurch er sofort wieder spielberechtigt ist. Obwohl Details der Berufung nicht offengelegt wurden, gibt diese Entscheidung grünes Licht für die Fortsetzung seiner Karriere.

Die Gefühle des Spielers und Chelseas Reaktion

Mykhail Mudryk verhehlte nicht, dass diese Phase die härteste Probe seiner Karriere war. In seiner Erklärung betonte er ausdrücklich, dass er niemals absichtlich gegen Regeln verstoßen habe und fairer Wettbewerb sowie Professionalität für ihn immer an erster Stelle gestanden hätten.

“Nach diesem langwierigen Kampf wurde die gegen mich verhängte vierjährige Sperre aufgehoben, und ich habe das Recht, meine Karriere sofort fortzusetzen”, — äußerte der ukrainische Spieler seinen Dank an Familie und Freunde.

Perspektiven unter dem neuen Trainer

Nach Abschluss dieses skandalösen Falls gab auch die Chelsea-Führung eine offizielle Erklärung ab und zeigte sich erfreut über den positiven Ausgang der Angelegenheit. Der Londoner Club unterstützt den Spieler weiterhin, und er wird nun die Gelegenheit haben, sich unter dem neuen Cheftrainer des Teams, Xabi Alonso, zu beweisen.

Es ist erwähnenswert, dass Mudryk während der Dopingsperre der Zutritt zum Vereinsgelände und die Nutzung der Clubeinrichtungen untersagt waren, weshalb er hauptsächlich individuell trainierte. Nun kehrt er ins Mannschaftstraining zurück und strebt danach, seine besten Leistungen im Trikot von Chelsea zu zeigen.