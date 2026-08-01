Indien entwickelt sich zu einem lukrativen Markt im mobilen App-Sektor

Indien ist seit Jahren der weltweit größte Markt für App-Downloads, galt jedoch lange Zeit als einer der schwierigsten Orte, um damit Geld zu verdienen. Berichten von ixbt.com zufolge beginnt sich diese Situation jedoch zu ändern, da indische Verbraucher zunehmend mehr Geld für AI, Unterhaltung und andere Premium-Apps ausgeben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Einem neuen Bericht des Analyseunternehmens Sensor Tower zufolge verzeichnete der indische Markt für mobile Apps im zweiten Quartal dieses Jahres einen Rekordwert bei den Verbraucherausgaben in Höhe von 345 Millionen USD. Dies entspricht einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Experten betonen, dass dieses Wachstum weniger durch Spiele als vielmehr durch generative AI, Streaming und Produktivitäts-Apps vorangetrieben wird.

Die Rolle von digitalen Zahlungen und Abonnements

Dieser Rekordwert stützt sich auf einen allgemeinen Trend zur Monetarisierung von Apps. Wie die Sensor Tower-Analystin Eve Chen gegenüber TechCrunch erklärte, hat sich der Umsatz pro Download in Indien in den letzten dreieinhalb Jahren mehr als verdoppelt, während das Volumen der vierteljährlichen Downloads seit 2023 stabil bei etwa 6,3 Milliarden liegt.

Diese positive Entwicklung ist auf die breite Einführung digitaler Zahlungen zurückzuführen, darunter das Unified Payments Interface (UPI), das es Nutzern ermöglicht, Geld direkt von ihren Bankkonten zu überweisen, sowie digitale Geldbörsen. Diese Systeme haben die Hürden für In-App-Käufe gesenkt und die positive Einstellung der Nutzer gegenüber digitalen Diensten und Abonnements gestärkt.

Wachstumsraten im globalen Maßstab

Den vorliegenden Daten zufolge ist dieser Trend auch auf globaler Ebene deutlich erkennbar. Unter den großen App-Märkten verzeichnete Indien im zweiten Quartal das höchste Umsatzwachstum. Zum Vergleich: In Mexiko lag dieser Wert bei 30 Prozent, in der Türkei bei 25 Prozent, während die Einnahmen aus dem App-Markt in den USA im gleichen Zeitraum um 3 Prozent zurückgingen.

Dennoch liegt Indien im Vergleich zu reifen Märkten noch deutlich zurück. Insbesondere der Umsatz pro Download beträgt in den USA etwa 4,60 USD, in Südkorea 3,90 USD und in Japan 6,10 USD. In Indien ist dieser Wert derzeit noch deutlich niedriger.

Der Anteil von AI und Nicht-Gaming-Apps

Experten sind jedoch der Meinung, dass die Entwicklungstrajektorie wichtiger ist als die absoluten Zahlen. Das stetige Umsatzwachstum deutet auf große Chancen für die langfristige Zukunft hin. Insbesondere generative AI hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche entwickelt.

Laut Sensor Tower machten die Apps ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic im zweiten Quartal zusammen etwa 83 Prozent des Umsatzes mit AI-Apps in Indien aus. Zudem entfiel der Großteil der gesamten App-Einnahmen im Land auf Nicht-Gaming-Apps, die in der ersten Jahreshälfte 68 Prozent ausmachten.