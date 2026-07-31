Einem Aufsehen erregenden Bericht der einflussreichen britischen Zeitung The Guardian zufolge haben die russischen Streitkräfte zum ersten Mal einen Raketenangriff auf eine Fabrik zur Herstellung unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) verübt, die einem US-amerikanischen Unternehmen auf ukrainischem Gebiet gehört. Dies ist der erste bestätigte Fall, in dem Moskau während des Konflikts direkt eine Einrichtung einer US-Korporation ins Visier genommen hat.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses geopolitisch bedeutsamen Ereignisses und Expertenmeinungen.

Das Ziel — US-Fabrik in Kiew

Das Ziel des Angriffs war das in Kiew gelegene Werk Terminal Autonomy . Laut Angaben der Publikation gehört das am vergangenen Freitag durch eine russische Ballistikrakete zerstörte Unternehmen einer im US-Bundesstaat Delaware registrierten Korporation.

Eintragungen des Bundesstaates zeigen, dass Terminal Autonomy im Jahr 2023 gegründet wurde und aktiv an der Stärkung der ukrainischen Verteidigungskapazitäten beteiligt war.

«Alles ist ein Ziel»: Reaktion eines ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters

Dieser Vorfall wird als eine neue Phase der stellvertretenden Konfrontation zwischen Russland und den USA gewertet. Anthony Vinci, ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter, kommentierte die Situation wie folgt:

«Die Russen scheren sich nicht darum, wem das Unternehmen gehört. Alles ist ein Ziel... Ich glaube ehrlich gesagt, dass, wenn Patriot -Raketen oder irgendein amerikanisches System in der Ukraine produziert würden, die Russen diese Fabrik ins Visier genommen hätten».

Diese Äußerung verdeutlicht Russlands Bereitschaft, jegliche ausländische Vermögenswerte zu vernichten, die in den ukrainisch-militärisch-industriellen Komplex integriert sind.

TASS-Bericht und produzierte Drohnentypen

Russlands staatliche Nachrichtenagentur TASS hatte am Sonntag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium über diesen Angriff berichtet. Bemerkenswert ist, dass die russische Seite in ihrer Meldung verschwieg, dass das Werk einem US-Unternehmen gehört, jedoch anmerkte, dass dort «Spezialisten des ukrainisch-amerikanischen Unternehmens» tätig waren.

TASS-Angaben zufolge wurden in dem zerstörten Werk folgende Drohnentypen produziert:

AQ-400 Scythe

AQ-100 Bayonet

Diese Drohnen wurden von den ukrainischen Streitkräften für Langstreckenangriffe eingesetzt.

Verluste und Verletzte

The Guardian zufolge berichtete eine dem Unternehmen nahestehende Quelle, dass das Werk zwar infolge des heftigen Raketenangriffs schwer beschädigt wurde, aber glücklicherweise niemand getötet wurde.

Die wichtigsten Details des Vorfalls (Tabelle)

Kennzahl Details Datum Vergangener Freitag (The Guardian) / Freitag (RU VdM) Ziel Terminal Autonomy Drohnenfabrik Standort Kiew, Ukraine Eigentümer Korporation mit Registrierung in Delaware (USA) Waffentyp Ballistische Rakete Hergestellte Drohnen AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet Opfer Keine

Fazit: Eskalation des Konflikts

Russlands direkter Angriff auf amerikanische Vermögenswerte in der Ukraine zeugt von einer deutlichen Eskalation des Konflikts. Dieses Ereignis könnte die Pläne ausländischer Rüstungsunternehmen zur Schaffung von Produktionskapazitäten in der Ukraine beeinflussen und das Format der Militärhilfe für Kiew verändern.

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Quelle: Basierend auf Materialien von The Guardian und TASS.