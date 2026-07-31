Historischer Schlag: Russland greift erstmals US-Drohnenfabrik in der Ukraine an
Einem Aufsehen erregenden Bericht der einflussreichen britischen Zeitung The Guardian zufolge haben die russischen Streitkräfte zum ersten Mal einen Raketenangriff auf eine Fabrik zur Herstellung unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) verübt, die einem US-amerikanischen Unternehmen auf ukrainischem Gebiet gehört. Dies ist der erste bestätigte Fall, in dem Moskau während des Konflikts direkt eine Einrichtung einer US-Korporation ins Visier genommen hat.
Zamin.uz präsentiert die Details dieses geopolitisch bedeutsamen Ereignisses und Expertenmeinungen.
Das Ziel — US-Fabrik in Kiew
Das Ziel des Angriffs war das in Kiew gelegene Werk Terminal Autonomy . Laut Angaben der Publikation gehört das am vergangenen Freitag durch eine russische Ballistikrakete zerstörte Unternehmen einer im US-Bundesstaat Delaware registrierten Korporation.
Eintragungen des Bundesstaates zeigen, dass Terminal Autonomy im Jahr 2023 gegründet wurde und aktiv an der Stärkung der ukrainischen Verteidigungskapazitäten beteiligt war.
«Alles ist ein Ziel»: Reaktion eines ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters
Dieser Vorfall wird als eine neue Phase der stellvertretenden Konfrontation zwischen Russland und den USA gewertet. Anthony Vinci, ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter, kommentierte die Situation wie folgt:
«Die Russen scheren sich nicht darum, wem das Unternehmen gehört. Alles ist ein Ziel... Ich glaube ehrlich gesagt, dass, wenn Patriot -Raketen oder irgendein amerikanisches System in der Ukraine produziert würden, die Russen diese Fabrik ins Visier genommen hätten».
Diese Äußerung verdeutlicht Russlands Bereitschaft, jegliche ausländische Vermögenswerte zu vernichten, die in den ukrainisch-militärisch-industriellen Komplex integriert sind.
TASS-Bericht und produzierte Drohnentypen
Russlands staatliche Nachrichtenagentur TASS hatte am Sonntag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium über diesen Angriff berichtet. Bemerkenswert ist, dass die russische Seite in ihrer Meldung verschwieg, dass das Werk einem US-Unternehmen gehört, jedoch anmerkte, dass dort «Spezialisten des ukrainisch-amerikanischen Unternehmens» tätig waren.
TASS-Angaben zufolge wurden in dem zerstörten Werk folgende Drohnentypen produziert:
AQ-400 Scythe
AQ-100 Bayonet
Diese Drohnen wurden von den ukrainischen Streitkräften für Langstreckenangriffe eingesetzt.
Verluste und Verletzte
The Guardian zufolge berichtete eine dem Unternehmen nahestehende Quelle, dass das Werk zwar infolge des heftigen Raketenangriffs schwer beschädigt wurde, aber glücklicherweise niemand getötet wurde.
Die wichtigsten Details des Vorfalls (Tabelle)
Kennzahl
Details
Datum
Vergangener Freitag (The Guardian) / Freitag (RU VdM)
Ziel
Terminal Autonomy Drohnenfabrik
Standort
Kiew, Ukraine
Eigentümer
Korporation mit Registrierung in Delaware (USA)
Waffentyp
Ballistische Rakete
Hergestellte Drohnen
AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet
Opfer
Keine
Fazit: Eskalation des Konflikts
Russlands direkter Angriff auf amerikanische Vermögenswerte in der Ukraine zeugt von einer deutlichen Eskalation des Konflikts. Dieses Ereignis könnte die Pläne ausländischer Rüstungsunternehmen zur Schaffung von Produktionskapazitäten in der Ukraine beeinflussen und das Format der Militärhilfe für Kiew verändern.
Teilen Sie diesen Bericht über dieses wichtige historische Ereignis mit Ihren Freunden und Politikbegeisterten!
Wie sollten Ihrer Meinung nach die USA auf diesen Angriff reagieren? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!
Quelle: Basierend auf Materialien von The Guardian und TASS.
…