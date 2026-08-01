Von Rivian gegründetes Unternehmen Also beginnt mit der Auslieferung seiner ersten E-Bikes

Also, ein Teilnehmer des Marktes für Elektrofahrzeuge, der von Rivian gegründet wurde, hat angekündigt, nach einigen Monaten Verzögerung mit der Auslieferung seiner ersten TM-B-E-Bikes an Kunden zu beginnen. Laut TechCrunch haben sich die Fahrräder der Sonderedition Launch Edition zum Preis von 4,5 Tausend Dollar vom Hersteller auf den Weg zu einem Lager in den USA gemacht, und alle Bestellungen werden voraussichtlich bis September an ihre Besitzer übergeben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Das Also-Projekt begann ursprünglich im Jahr 2022 als geheimes Experiment innerhalb von Rivian. Rivian-CEO RJ Scaringe hatte diese Idee untersucht, um die Palette von Elektrofahrzeugen für Outdoor-Enthusiasten um ein E-Bike zu ergänzen. Das Unternehmen tüftelte mehrere Jahre an der Entwicklung und zog in der frühen Designphase sogar die Agentur LoveFrom des bekannten Designers Jony Ive hinzu.

Im März 2025 gliederte Rivian Also als eigenständiges Unternehmen aus und warb 105 Millionen Dollar an Investitionen vom Eclipse-Fonds ein. Das Startup stellte sein erstes TM-B-E-Bike im Oktober desselben Jahres der Öffentlichkeit vor. Ursprünglich war die Markteinführung für das Frühjahr 2026 geplant, wurde jedoch aufgrund globaler Lieferkettenengpässe auf Juli verschoben.

Lieferkettenprobleme und Kundenproteste

Unternehmensvertreter erklärten, dass die Verschiebung des Liefertermins auf enormen Druck auf die globalen Lieferketten zurückzuführen sei. Der scharfe Nachfrageanstieg nach Rohstoffen und elektronischen Komponenten verursachte temporäre Schwierigkeiten bei der Lieferung wesentlicher Teile für die TM-B-Bikes. Dennoch beschleunigten die Ingenieurs- und Produktionsteams die Arbeit, ohne Kompromisse bei den Sicherheits- und Qualitätsstandards einzugehen.

Gleichzeitig enttäuschten monatelange Verzögerungen die Käufer und führten zu Beschwerden über mangelnde Kommunikation. Nutzer auf Reddit im r/ALSOmicromobility-Subreddit kritisierten das Unternehmen scharf dafür, dass es genaue Fristen nicht rechtzeitig einhielt und keine ausreichenden Informationen bereitstellte. Obwohl das Also-Management nicht offenlegen wollte, welche spezifischen Komponenten die Verzögerung verursachten, bemüht es sich, diese im Kundenservice aufgetretenen Probleme zu beheben.

Die ambitionierten Zukunftspläne von Also

Also sieht sich nicht nur als einfacher Fahrradhersteller, sondern als umfassendes Transportunternehmen. Das Startup plant künftig die Entwicklung vierrädriger, pedalbetriebener Lastenräder für Amazon. Zudem arbeitet das Unternehmen an einem autonomen Lieferfahrzeug für DoorDash.

In der aktuellen Phase besteht die Hauptaufgabe für Also jedoch darin, sein allererstes Produkt, die TM-B-E-Bikes, erfolgreich auszuliefern und die entstandenen Vertrauensprobleme mit den Verbrauchern zu lösen.