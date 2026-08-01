PlayStation 5 Konsolenverkäufe nähern sich der 100-Millionen-Marke

·23·Technologie
PlayStation 5 Konsolenverkäufe nähern sich der 100-Millionen-Marke

Laut dem von Sony veröffentlichten neuesten Finanzbericht hat die Gesamtzahl der weltweit verkauften PlayStation 5 Konsolen 95,3 Millionen Einheiten erreicht. Das Gerät nimmt derzeit einen respektablen Platz in der Rangliste der meistverkauften Spielkonsolen der Geschichte ein und wird voraussichtlich bald neue Meilensteine erreichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dennoch zeigten die Kennzahlen des letzten Berichtszeitraums einen leichten Rückgang. Laut ixbt.com wurden im vergangenen Quartal nur 1,6 Millionen PlayStation 5 Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Zukünftige Wachstumsfaktoren und Markttrends

Experten gehen davon aus, dass die Konsolenverkäufe in naher Zukunft wieder steigen könnten. Als Hauptgrund dafür wird das in Kürze erwartete GTA VI Projekt genannt. Zweifellos wird dieses lang ersehnte Spiel Millionen von Nutzern zum Kauf von Konsolen der nächsten Generation bewegen.

Zudem wächst der Anteil digitaler Inhalte weiter. Im Berichtszeitraum machten Verkäufe von digitalen Kopien von Spielen 82 Prozent des Gesamtvolumens aus. Zur Erinnerung: Zuvor wurde berichtet, dass Sony ab 2028 die Veröffentlichung physischer Discs für neue Spiele einstellen wird.

Position in der historischen Rangliste und kommende Meilensteine

Derzeit belegt die PlayStation 5 den achten Platz in der Rangliste der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Sie hat das Ergebnis ihres Vorgängers, der PS3 (87,4 Millionen), erfolgreich übertroffen, liegt aber noch hinter der Wii-Konsole (101,63 Millionen Einheiten).

Um in der Rangliste weiter aufzusteigen, muss Sony über 6 Millionen weitere Einheiten verkaufen. Nach diesem Meilenstein werden die nächsten Plätze von anderen Vertretern der PlayStation-Familie belegt — der originalen PlayStation (102,49 Millionen Einheiten) und der PS4 mit 117,2 Millionen verkauften Exemplaren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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