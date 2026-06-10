Untersuchung zu 5G-Werbung in Russland eingeleitet

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Untersuchung zu 5G-Werbung in Russland eingeleitet

Der russische Föderale Antimonopoldienst (FAS) bereitet eine Prüfung von Werbematerialien der Telekommunikationsbetreiber vor, in denen 5G-Technologie erwähnt wird. Dieses Thema wird auf einer Sitzung des FAS-Expertenrats erörtert, da die Netze der fünften Generation im Land noch nicht flächendeckend kommerziell eingeführt wurden. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten sind der Meinung, dass die Verwendung des Begriffs 5G in Dienstleistungsnamen und Werbekampagnen Zweifel an einem fairen Wettbewerb aufkommen lassen könnte. Die Werbung für Technologien, die in der Praxis noch nicht funktionieren, führt zu falschen Vorstellungen bei den Verbrauchern über die angebotenen Dienste.

Der FAS wird nicht nur 5G-Werbung, sondern auch eine Reihe von Marketingaktionen analysieren. Insbesondere die Angebote von VimpelCom und MegaFon sowie die Programme zur Rufnummernmitnahme (MNP) von VimpelCom und T2 stehen im Fokus.

Darüber hinaus wird der Rat Probleme untersuchen, die mit der zunehmenden Zahl von Ablehnungen bei der Rufnummernmitnahme zwischen Betreibern sowie mit der Anrufdauer und der Wartezeit bis zur Aktivierung eines Anrufbeantworters zusammenhängen.

Zuvor wurde berichtet, dass die 5G-Entwicklung in Russland auf Einschränkungen stößt. Der neue Standard auf den zugewiesenen Frequenzen erhöht die Geschwindigkeit nicht, sondern dient lediglich dazu, das 5G-Symbol auf Smartphone-Bildschirmen anzuzeigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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