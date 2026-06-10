SpaceX baut KI-Satelliten in der Größe einer Boeing 747

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SpaceX baut KI-Satelliten in der Größe einer Boeing 747

SpaceX hat seine Pläne zur Schaffung einer Flotte riesiger Datenverarbeitungszentren im Erdorbit bekannt gegeben. Laut dem von Elon Musk vorgestellten Projekt wird die erste Generation von "KI-Satelliten" etwa 70 Meter lang sein, was der Größe einer Boeing 747 entspricht. Diese Geräte sind für komplexe Berechnungen im Weltraum konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neuen Satelliten werden mit NVIDIA Rubin GPUs der Enterprise-Klasse ausgestattet sein. Berichten zufolge wird jede Einheit das Äquivalent eines GB300-Server-Racks mit 72 GPUs an Bord haben. Um die von solch leistungsstarken Systemen erzeugte Wärme zu kontrollieren, plant SpaceX den Einsatz eines speziellen Flüssigkeitskühlsystems.

Um Wärme im Vakuum des Weltraums abzuleiten, wird jeder Satellit mit ausfahrbaren Radiatoren mit einer Fläche von 110 Quadratmetern ausgestattet. Experten gehen davon aus, dass im System wahrscheinlich Ammoniak anstelle von Wasser verwendet wird, da es auch bei niedrigen Temperaturen flüssig bleibt. Ähnliche Technologien werden derzeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) eingesetzt.

Elon Musk betonte, dass diese Satelliten eine einfachere Struktur als Starlink-Einheiten haben werden, da sie keine komplexen Antennen-Arrays für Breitbandkommunikation benötigen. SpaceX strebt an, die Massenproduktion dieser KI-Geräte bis Ende nächsten Jahres in seinem Werk in Bastrop, Texas, aufzunehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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