Huawei Mate 80 Smartphones verkaufen sich in Rekordzeit

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Huawei Mate 80 Smartphones verkaufen sich in Rekordzeit

Huaweis neueste Flaggschiff-Geräte, die Smartphones der Mate 80-Serie, verzeichnen auf dem Weltmarkt einen beispiellosen kommerziellen Erfolg. Wie ixbt.com berichtet, hat der Gesamtverkauf dieser Gadgets die Marke von 8 Millionen Einheiten überschritten. Damit ist sie die am schnellsten verkaufte Flaggschiff-Serie in der Geschichte des chinesischen Technologieriesen, berichtet Ixbt.com berichtet .

Statistischen Daten zufolge lag das Verkaufsvolumen zum Ende der 29. Woche des Jahres 2026 bei etwa 7,92 million Einheiten. Kurz darauf, im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 26. Juli, überschritt die Kennzahl die wichtige psychologische Grenze und knackte den Meilenstein von 8 Millionen. Infolgedessen gelang es dem Unternehmen, in nur einer Woche über 100.000 Geräte dieser Familie an Kunden auszuliefern.

Erfolgsfaktoren und technische Vorteile

Expertenanalysen zufolge weist die Mate 80-Serie die höchsten Wachstumsraten im Vergleich zu allen vorherigen Generationen auf. Trotz der bevorstehenden Ankündigung der nächsten Flaggschiff-Reihe bleibt die Nachfrage nach den aktuellen Modellen hoch, anstatt nachzulassen. Dies bietet die Möglichkeit, das Gesamtverkaufsvolumen in naher Zukunft auf 10 million Einheiten zu steigern.

Als Hauptgründe für dieses große Interesse werden mehrere wichtige Faktoren genannt. Insbesondere das aktualisierte Design des Geräts, einschließlich des doppelten Kamerarings auf der Rückseite, sorgt für ein einzigartiges Aussehen. Zudem wird die Kombination aus dem modernen Kirin 9030 Spezialprozessor und dem energieeffizienten HarmonyOS 6.0 Betriebssystem von Nutzern positiv bewertet.

Überlegenheit des Basismodells

Unter Berufung auf Branchenquellen wird geschrieben, dass Huawei dieses Mal ein besonderes Augenmerk darauf gelegt hat, das Basismodell erheblich zu verbessern. Genau diese Einstiegsversion erwies sich bei den Käufern als am gefragtesten und macht den Großteil des Gesamtverkaufsvolumens aus.

Vor dem Hintergrund des schärfer werdenden Wettbewerbs auf dem globalen Technologiemarkt zeigt sich, dass Huawei seine Hardware und sein Software-Ökosystem erfolgreich harmonisieren konnte. Die nächste Aufgabe des Unternehmens besteht darin, den Meilenstein von 10 Millionen schnell zu erreichen und eine solide Grundlage für die Präsentation der nächsten Gerätegeneration zu schaffen.

HuaweiMate 80Kirin 9030HarmonyOSSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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