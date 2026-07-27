AOC stellt modernes CG350B PC-Gehäuse für unter 30 Dollar vor

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AOC stellt modernes CG350B PC-Gehäuse für unter 30 Dollar vor

Die Marke AOC hat offiziell ein neues PC-Gehäuse für Computer-Enthusiasten namens CG350B vorgestellt. Laut ixbt.com zieht dieses Gerät durch sein modernes und einzigartiges Design sowie seinen erschwinglichen Preis von nur rund 28 US-Dollar (189 Yuan) die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtete Ixbt.com berichtet darüber.

Das Hauptmerkmal des neuen Gehäuses ist sein umlaufendes Glasdesign, das für einen modernen und transparenten Look sorgt. Diese Lösung ermöglicht eine bequeme Präsentation der inneren Computerkomponenten von allen Seiten und erfüllt voll und ganz die heutigen ästhetischen Ansprüche.

Technische Möglichkeiten und Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Geräts betragen 386 x 275 x 335 Millimeter. Laut ixbt.com unterstützt das Gehäuse trotz seines kompakten Äußeren M-ATX-Mainboards vollständig, was den Aufbau effizienter und mittelgroßer Systeme ermöglicht.

Was das I/O-Panel betrifft, so befindet sich an der Oberseite des Gehäuses ein großes Mesh-Gitter für eine komfortable Nutzung sowie ein USB-A 3.0- und zwei USB-A 2.0-Anschlüsse. Dies erleichtert den Anschluss alltäglicher Peripheriegeräte.

Kühlsystem und Komponentenkapazität

  • Grafikkarte: kann moderne GPUs mit einer Länge von bis zu 350 mm aufnehmen.
  • CPU-Kühler und Netzteil: die Höhe des CPU-Kühlers kann bis zu 160 mm und die Länge des Netzteils bis zu 200 mm betragen.
  • Laufwerke: es besteht die Möglichkeit, drei 2,5-Zoll- und eine 3,5-Zoll-Festplatte zu installieren.
Besonderes Augenmerk wurde auf das Kühlsystem gelegt, wobei die Installation von bis zu sieben 120-mm-Lüftern insgesamt vorgesehen ist. Konkret können zwei solche Lüfter oben (kompatibel mit 240-mm-Wasserkühlungen), einer hinten, zwei vorne und zwei weitere unten platziert werden.

Es wird erwartet, dass dieses Gehäuse eine praktische und kostengünstige Lösung für Benutzer ist, die kompakte, aber leistungsstarke und optisch attraktive Gaming- oder Workstation-PCs im Budgetbereich bauen möchten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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