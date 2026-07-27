Neue Sakhalin-Messstation für Kosmodrom Wostotschny bereit

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Neue Sakhalin-Messstation für Kosmodrom Wostotschny bereit

Die Holding Russian Space Systems, Teil der staatlichen Corporation Roscosmos, hat die Tests der Sakhalin-Messstation zur Überwachung von Raketenstarts vom Kosmodrom Wostotschny erfolgreich abgeschlossen. Diese moderne Einrichtung ist speziell für die Steuerung von Raumfahrzeugen, den Empfang von Telemetriedaten und die vollständige Überwachung von Raumflügen ausgestattet, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Wie das Portal Ixbt.com berichtet, umfasst der neue Komplex hochpräzise Antennensysteme und eine terrestrische Satellitenkommunikationsstation. Experten planen, diese Infrastruktur in Zukunft weiter auszubauen, was die Fähigkeiten des Raumnetzwerks erheblich steigern wird.

Infrastrukturausbaupläne

In Zukunft ist die Installation zusätzlicher Geräte und Stationen vorgesehen, um die Fähigkeiten der Sakhalin-Station weiter zu verbessern. Insbesondere ist geplant, hier einen Komplex zum Empfang von Daten von Erdbeobachtungssatelliten, Kommando-Mess-Stationen sowie Ausrüstung für das internationale Such- und Rettungssystem KOSPAS-SARSAT unterzubringen.

Alle diese Systeme werden künftig die Sicherheit von Raumflügen gewährleisten und ein schnelles Eingreifen in Notfällen ermöglichen. Jedes neue Modul wird in ein einziges technologisches Netzwerk integriert, was die Kontinuität des Betriebs des Kosmodroms garantiert.

Tests unter Extrembedingungen

Bei den von Experten durchgeführten Tests hat der gesamte Komplex aus technologischen Modulen und Antennen seine Widerstandsfähigkeit gegen extrem harte Klima- und Umweltbedingungen voll unter Beweis gestellt. Die Ausrüstung behielt ihren stabilen Betrieb auch unter dem Einfluss der folgenden Faktoren bei:

  • Ständige Einwirkung von salzigem Seenebel
  • Starke und böige Winde
  • Seismische Lasten und Vibrationen
Die erzielten positiven Ergebnisse geben Zuversicht für den unterbrechungsfreien Betrieb dieser Messstation auch unter schwierigen geografischen und wetterbedingten Bedingungen. Experten betonen, dass die Inbetriebnahme solcher Hightech-Einrichtungen für das Kosmodrom Wostotschny ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung zukünftiger Raumfahrtprogramme ist.

WeltraumRoscosmosWostotschnySakhalinTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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