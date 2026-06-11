Anthropic-Chef Dario Amodei setzt auf unerwartete Management-Methode

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Anthropic-Chef Dario Amodei setzt auf unerwartete Management-Methode

Dario Amodei, CEO von Anthropic, einem der am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen der Welt, hat ein Managementsystem eingeführt, das andere Wirtschaftsführer überrascht. Der Gründer des Unternehmens, das von Privatinvestoren auf fast eine Billion Dollar geschätzt wird, hat die Anzahl der Mitarbeiter, die direkt an ihn berichten, auf ein Minimum reduziert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einem Interview mit Bloomberg erklärte Amodei, dass nur eine Person – sein Chief of Staff – direkt an ihn berichtet. Alle anderen Mitglieder des Führungsteams von Anthropic unterstehen seiner Schwester, der Mitbegründerin und Präsidentin Daniela Amodei. Daniela überwacht das tägliche operative Geschäft des Unternehmens vollständig.

Wer Erfahrung in der Leitung großer Teams hat, weiß, dass Personalfragen fast die gesamte Zeit einer Führungskraft beanspruchen können. Amodeis Ansatz ermöglicht es ihm, sich voll auf Strategie, Unternehmenskultur, Forschungsrichtungen und das Schreiben analytischer Artikel über die Zukunft der menschlichen Zivilisation zu konzentrieren.

Diese Struktur ist für die Technologiewelt sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel hat OpenAI-Chef Sam Altman Dutzende von direkten Untergebenen, und NVIDIA-Chef Jensen Huang leitet Dutzende von Mitarbeitern persönlich. Amodei beschreibt dies als ein „unglaublich befreiendes“ System.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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