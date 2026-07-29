Milliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehen

Wissenschaftler haben neue Beobachtungskarten zu einem seltenen kosmischen Ereignis veröffentlicht, das am 13. April 2029 stattfinden wird. Demnach wird 99942 Apophis der Asteroid in außergewöhnlich geringer Entfernung sicher an der Erde vorbeifliegen, und unter günstigen Bedingungen werden fast 90 Prozent der Weltbevölkerung ihn mit bloßem Auge beobachten können.

Expertenbetonen, dass Apophis am 13. April 2029 in einer Entfernung von etwa 32 tausend Kilometern an der Erdoberfläche vorbeifliegt. Dies ist noch näher als die Umlaufbahn geostationärer Satelliten. Wissenschaftler weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass diese Begegnung keine Gefahr für die Erde darstellt und der Asteroid nicht mit unserem Planeten kollidieren wird.

Den auf neuen Berechnungen basierenden Karten zufolge können Milliarden von Menschen in Australien, Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Teilen Südamerikas die Bewegung des Asteroiden beobachten. Bei klarem Himmel und in Gebieten mit geringer Lichtverschmutzung wird Apophis wie ein heller Stern aussehen, der sich als Punkt langsam über den Himmel bewegt. Die Beobachtung wird etwa sieben Stunden dauern.

Der Durchmesser von Apophis beträgt etwa 340–375 Meter und er wurde im Jahr 2004 entdeckt. Erste Berechnungen diskutierten die Möglichkeit einer Kollision mit der Erde. In den folgenden Jahren wurde jedoch durch präzisierte Beobachtungen vollständig bestätigt, dass weder 2029 noch im nächsten Jahrhundert die Gefahr eines Einschlag auf der Erde besteht.