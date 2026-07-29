Milliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehen

·72·Welt
Milliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehen

Wissenschaftler haben neue Beobachtungskarten zu einem seltenen kosmischen Ereignis veröffentlicht, das am 13. April 2029 stattfinden wird. Demnach wird 99942 Apophis der Asteroid in außergewöhnlich geringer Entfernung sicher an der Erde vorbeifliegen, und unter günstigen Bedingungen werden fast 90 Prozent der Weltbevölkerung ihn mit bloßem Auge beobachten können.

Expertenbetonen, dass Apophis am 13. April 2029 in einer Entfernung von etwa 32 tausend Kilometern an der Erdoberfläche vorbeifliegt. Dies ist noch näher als die Umlaufbahn geostationärer Satelliten. Wissenschaftler weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass diese Begegnung keine Gefahr für die Erde darstellt und der Asteroid nicht mit unserem Planeten kollidieren wird.

Den auf neuen Berechnungen basierenden Karten zufolge können Milliarden von Menschen in Australien, Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Teilen Südamerikas die Bewegung des Asteroiden beobachten. Bei klarem Himmel und in Gebieten mit geringer Lichtverschmutzung wird Apophis wie ein heller Stern aussehen, der sich als Punkt langsam über den Himmel bewegt. Die Beobachtung wird etwa sieben Stunden dauern.

Der Durchmesser von Apophis beträgt etwa 340–375 Meter und er wurde im Jahr 2004 entdeckt. Erste Berechnungen diskutierten die Möglichkeit einer Kollision mit der Erde. In den folgenden Jahren wurde jedoch durch präzisierte Beobachtungen vollständig bestätigt, dass weder 2029 noch im nächsten Jahrhundert die Gefahr eines Einschlag auf der Erde besteht.

ApophisAsteroidAstronomieWeltraum2029
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Katze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum VorbildKatze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum VorbildHeute, 05:19In den USA seit 20 Jahren gesuchter Mordverdächtiger arbeitete als Polizist in MexikoIn den USA seit 20 Jahren gesuchter Mordverdächtiger arbeitete als Polizist in MexikoHeute, 05:10Dreht sich die Erde schneller? Einer der kürzesten Tage der Geschichte gemessenDreht sich die Erde schneller? Einer der kürzesten Tage der Geschichte gemessenHeute, 01:24Archäologen entdecken 500.000 Jahre alten ElfenbeinhammerArchäologen entdecken 500.000 Jahre alten ElfenbeinhammerHeute, 01:02SMERSH-Einheit gebildet: Neues Sondereinsatzkommando nimmt Arbeit auf der Krim und in Neurussland aufSMERSH-Einheit gebildet: Neues Sondereinsatzkommando nimmt Arbeit auf der Krim und in Neurussland aufHeute, 00:01Kaschkadarjer zieht in den Krieg, um Haft zu entgehen, und kehrt verletzt nach Usbekistan zurückKaschkadarjer zieht in den Krieg, um Haft zu entgehen, und kehrt verletzt nach Usbekistan zurückGestern, 23:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus