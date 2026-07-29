Zebronics stellt neuen Smart-Projektor für 60 Dollar vor

Laut Ixbt.com hat Zebronics seinen neuen, erschwinglichen Smart-Projektor namens PixaPlay 72 Plus vorgestellt. Das Gerät erregte öffentliche Aufmerksamkeit, da es für nur 60 Dollar angeboten wird und Nutzern ermöglicht, eine Kinoatmosphäre zu Hause zu schaffen. Dies berichtet Ixbt.com .

Der neue Projektor verfügt über beeindruckende Funktionen und kann Bilder von 40 Zoll bis zu 120 Zoll (ca. 304 Zentimeter) projizieren. Diese Eigenschaft ermöglicht es Benutzern, ihre Lieblingsfilme und Videos im Breitbildformat zu genießen.

Technische Möglichkeiten und Bildqualität

Das Gerät ist mit einer 1280 x 720 Pixel Matrix ausgestattet und unterstützt zudem Full HD 1080p Inhalte. Die Helligkeit des Projektors beträgt 4000 Lumen, was auch bei Raumlicht für eine ausreichend klare Sicht sorgt.

Zur Vereinfachung der Bildeinstellung ist das Gerät mit einer automatischen vertikalen Trapezkorrektur ausgestattet. Zudem verfügt das Gehäuse über einen 200-Grad-Neigungsmechanismus, der eine einfache Anpassung der Bildposition ohne komplizierte Installation ermöglicht.

Software und Konnektivität

Der Zebronics PixaPlay 72 Plus läuft auf dem modernen Android 12 Betriebssystem. Der Quad-Core-Prozessor ermöglicht es, Anwendungen reibungslos direkt auf dem Gerät auszuführen.

Die Netzwerk- und Anschlussmöglichkeiten sind umfangreich und umfassen:

Dual-Band Wi-Fi 6 Unterstützung

Bluetooth 5.4 Technologie

Kabellose Bildübertragung via Miracast und AirPlay

HDMI mit ARC, USB und AUX-Audioausgang

Die Lichtquelle, das Herzstück des Geräts, ist auf eine Lebensdauer von etwa 30.000 Stunden ausgelegt. Im Lieferumfang sind eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel und weiteres notwendiges Zubehör enthalten.